反一帶一路 印度尼泊爾合建跨境鐵路

2018-09-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在中國藉「一帶一路」計畫拉攏發展中國家之際，印度總理莫迪八月卅日在尼泊爾出席東南亞七國「環孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議」（BIMSTEC）峰會時，宣布與尼泊爾總理奧利（K. P. Sharma Oli）達成協議，將協助尼泊爾興建一條連接首都加德滿都與印度邊境城鎮的鐵路，以利人員與貨物進出。分析指出，印度此舉意在抗衡中國，不讓中國在區域影響力專美於前。

莫迪八月卅日在加德滿都第四屆BIMSTEC峰會開幕式上指出，印度將繼續奉行「東進」和「鄰國優先」政策，透過援助鄰國基礎建設，促進區域連結性。隨後，莫迪與奧利進行場邊會談，也是兩人今年第三度會面，最後一同見證兩國官員共同簽署雙邊跨境鐵路的合作備忘錄。

新鐵路全長約一三○公里

印度駐尼泊爾大使館聲明指出，這條鐵路的兩端分別是尼泊爾首都加德滿都，以及印度比哈邦（Bihar）拉克紹爾鎮（Raxaul），全長約一三○公里，若能順利完工，將是喜馬拉雅山圍繞的尼泊爾境內第二條鐵路，該國南部平原另一條鐵路僅卅五公里長。

聲明亦指出，尼泊爾的陸上貿易大多須經印度拉克紹爾鎮，且該路線的貿易額占尼國貿易總額近三分之二，但因倚賴卡車穿梭公路運送，相當曠日廢時且成本高昂，「新鐵路預料將改善兩國間的貨物和人員運輸，並促進經濟成長」。尼國總理奧利也呼籲印度、孟加拉、緬甸、斯里蘭卡、泰國和不丹等BIMSETC成員國，應深化經濟合作、加速區域發展。上述七國人口占全球廿二％，國內生產總額達二．八兆美元。

路透指出，尼泊爾六月才與中國簽訂協議，將興建一條連接加德滿都與西藏自治區吉隆縣、全長約七十公里的鐵路。中方試圖透過多項已確立或研擬中的基建計畫，「收買」在貿易和能源進口方面極度仰賴印度的尼泊爾。政治專家分析，中國透過「一帶一路」擴大在鄰國的政經影響力，讓印度備感壓力；此次與尼泊爾合建鐵路，顯示印度挑戰中國野心的意味濃厚。