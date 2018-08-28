電競賽遭淘汰 怒男槍殺2選手

2018-08-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國佛羅里達州傑克森維爾市（Jacksonville）一處河濱商場的電玩競賽地區預賽會場，二十六日遭一名持槍男子闖入，開槍擊斃兩名決賽選手，另有至少十一人遭流彈波及或在逃離時受傷。當地警方證實，凶嫌是二十四歲的卡茲（David Katz），他特地從馬里蘭州巴爾的摩市前往該市參賽，身上至少攜帶一把手槍，並在犯案後舉槍自盡身亡。警方正調查其犯案動機。

洛杉磯時報報導，案發時躲進洗手間避難的參賽選手賈瓦魯斯基（Stephen Javaruski）表示，卡茲「鎖定一些人」開槍，向至少五個人開槍後自戕；卡茲前一天參加首輪預賽時被淘汰。直播網站「Twitch」畫面顯示，玩家克萊頓（Clayton）的毛衣上出現紅色雷射光點後，隨即傳來十一聲槍響，然後畫面中斷，顯示「控制器斷線」。

該場「勁爆美式足球十九經典賽（Madden NFL 19 Classic）」地區預賽分為兩天賽程，首輪共兩百五十六名玩家報名參加，冠軍、亞軍各可贏得兩百五十美元（約七千八百台幣）獎金、進軍拉斯維加斯總決賽的資格和賭城套裝行程；總決賽冠軍獎金則為二．五萬美元（約七十八萬台幣）。卡茲去年曾獲得該款遊戲發行商「美商藝電（Electronic Arts）」另一款運動遊戲的總冠軍殊榮。

這起駭人聽聞的槍擊案迅速引發電競世界關注，美國網路遊戲社群重要玩家紛紛表示震驚與錯愕，「打電玩是我們熱愛的運動，得知有人因此喪生，實在令人悲痛。」根據「美商藝電」說法，另一名備受矚目的「勁爆美式足球十九」遊戲選手「@ProblemWright」為此哭泣。人氣實況主「Ninja」推文表示：「我們活在邪惡的時代，需要用正面積極來擊退邪惡。」

聯邦調查局（ＦＢＩ）二十六日前往卡茲位於巴爾的摩市的住家搜查，但拒絕透露相關調查結果。由於佛州今年二月才發生造成十七人喪生的校園槍擊血案，引爆全美反槍枝暴力的怒火；分析指出，這起電競賽槍擊案或將衝擊十一月期中選舉選情。