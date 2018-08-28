緬甸軍頭涉種族屠殺 聯國促起訴

2018-08-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕聯合國二十七日公布緬甸政府軍掃蕩境內若開邦羅興亞人的初步調查報告，指控緬甸武裝部隊總司令敏昂萊及其他五名高階軍事將領，涉犯種族屠殺罪、戰爭罪、違反人道罪，嚴厲譴責緬甸政府軍在「與實際安全威脅始終極度不相稱」的情況下，違反比例原則地犯下輪姦婦女、殺戮兒童、燒毀村莊、奴役人民等暴行，並建議將此案移交國際刑事法庭（ＩＣＣ）或其他特別法庭審理。

緬甸政府軍去年八月以掃蕩羅興亞叛軍等恐怖份子為名，殘暴鎮壓少數民族羅興亞穆斯林，導致約七十萬羅興亞人被迫流亡。聯合國人權理事會去年三月創設的真相調查小組，根據八百七十五名受害者及目擊者證詞、衛星影像、政府文件、各式影音等資料進行調查，「保守估計」政府軍在鎮壓行動中殺害約一萬名羅興亞人；他們還指出，官兵與民兵至少在十個羅興亞村莊進行「大規模輪姦」，一次的受暴婦女便多達四十人，甚至時常在父母面前殺害孩童。

聯合國真相調查小組說：「有足夠資訊顯示，應該調查和起訴緬甸軍方指揮鏈的高階將領。包括武裝部隊總司令敏昂萊在內的緬甸高階軍事將領，必須為若開邦北部的種族屠殺，以及在若開邦、克欽邦和撣邦犯下的違反人道罪與戰爭罪，接受調查及起訴。」報告並認定，緬甸政府實際領導人、國務資政翁山蘇姬「沒有利用她實質政府領導人的身分和道德權威，來阻止或避免這個發展中的事件」。該小組預計下月公開更完整的四百頁報告，揭露相關調查細節。

臉書停用緬甸軍方帳號

與此同時，社群媒體巨擘「臉書（Facebook）」二十七日證實，經過內容審查後，為了「防止仇恨言論或錯誤資訊散播」，已經停用包括敏昂萊、緬甸軍方媒體在內，二十個緬甸組織或個人的帳號。臉書此舉相當於阻斷緬甸軍方對外發布訊息的主要管道。不過，緬甸軍方至今仍舊斷然否認種族清洗的指控，堅稱相關軍事行動只是在回應羅興亞叛軍的攻擊。