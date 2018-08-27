前門房保密協議曝光 川普與女管家有私生子

2018-08-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）二十五日獨家報導，紐約川普世界大廈（Trump World Tower）前門房沙尤丁（Dino Sajudin）曾與八卦媒體集團「 美國媒體公司」（American Media Inc，AMI）簽署一份保密協議，接受三萬美元（約九十三萬台幣）的封口費，只能為ＡＭＩ提供美國總統川普與女管家的私生子內幕，但如今他已解除合約，可對其他媒體暢所欲言。

ＣＮＮ披露的保密協議複本顯示，沙尤丁與「國家詢問報」（National Enquirer）母公司ＡＭＩ簽約，時間是二○一五年十一月十五日。協議規定，沙尤丁應提供ＡＭＩ所有與川普私生子有關的內幕，條件是三萬美元；但若ＡＭＩ不是獨家報導，沙尤丁不會收到任何報酬。

此外，協議第三頁顯示，兩造將在一個月後簽訂修正條款，聲明沙尤丁會在五天內收到款項，獨家報導期將「永久展延，沒有期限」。沙尤丁若違反條款，將面臨一百萬美元（約三千一百萬台幣）違約金。

不過，沙尤丁的律師赫爾德（Marc Held）二十四日表示，沙尤丁最近已從合約脫身，現在可以談論他的個人經歷與故事。赫爾德稱這項保密協議為「捕殺」（catch and kill，旨在買斷新聞，防止不利消息曝光）作法。「捕殺」是八卦媒體圈常用的手段，ＡＭＩ執行長佩克（David Pecker）便常花錢買下某個故事，避免獨家內幕曝光。

早在今年四月，美國媒體「紐約客」（The New Yorker）記者法羅（Ronan Farrow）便曾揭露這份合約的存在，聲稱擁有合約的「未執行複本」。當月，沙尤丁告訴ＣＮＮ，他知道川普與女管家有私生子，但ＡＭＩ駁斥此說「不可信」，否認該報導與川普前律師柯恩有關，當時白宮未作回應。

柯恩曾向美聯社坦承，他曾與ＡＭＩ討論此事，但對封口費並不知情。柯恩二十三日已向法庭認罪，曾支付川普緋聞對象成人片女星「狂暴丹尼絲」十三萬美元。據稱ＡＭＩ是因為柯恩認罪，才決定與沙尤丁解約。