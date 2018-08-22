2018-08-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港大學民意研究計畫廿一日公布港人對台灣及西藏問題看法的最新調查結果顯示，雖逾半港人反對台灣、西藏獨立，但普遍對兩岸統一不具信心；且有五成以上認為，「一國兩制」不適用於台灣，還贊成台灣重新加入聯合國。此外，港人挺台獨的比例，隨年齡降低而增加，十八至廿九歲者甚至高達六成同意，充分反映香港年輕世代對中國統治前景的悲觀。

根據港大民研廿一日新聞公報發表的本月六日至九日民調結果，受訪的千名港人中，僅卅五％對兩岸統一有信心，沒信心者占五十六％；五十九％贊成台灣重新加入聯合國，廿九％反對；卅四％贊成台灣獨立，五十四％反對；卅五％認為香港目前施行中國所提「一國兩制」適用於台灣，但五十％不認同。

再以受訪者年齡分析其意見，十八至廿九歲者贊成、反對台灣獨立的比例，分別為六成和三成；卅至四十九歲者則各為四成四；五十歲以上僅十七％贊成，高達七十一％反對。至於對兩岸統一的看法，五十歲以上者有四成沒信心，卅至四十九歲增加到六十五％，十八至廿九歲持悲觀態度者更多達七十九％。

至於西藏問題，受訪者贊成、反對其獨立的比例，分別為一成九與六成三。但他們的態度同樣因年齡有異：五十歲以上僅十一％贊成，卅至四十九歲增加到廿二％，十八至廿九歲則上升到卅七％。加上台灣問題，充分顯示愈年輕的港人，對中國政府愈厭惡，遠離心態也益發強烈。