聯合國：中國秘密囚禁百萬維族人

2018-08-12

另兩百萬人進「再教育營」

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕聯合國消除種族歧視委員會副主席麥道高（Gay McDougall）十日在瑞士日內瓦指出，中國以打擊宗教極端主義及社會維穩的名義，「已將維吾爾自治區變成籠罩在秘密中的廣大囚禁營，一種『無權地帶』（no right zone）」，她說：「估計超過一百萬人被拘禁於所謂反極端主義中心，另有兩百萬人被迫進入所謂再教育營，以進行政治與文化教化。」

麥道高表示，「我們對所獲的許多可信報告深表憂慮」，她說，維吾爾族群及其他穆斯林僅因其族群—宗教認同而成「國家公敵」，保留穆斯林風俗習慣，如問候、留鬚、穿罩袍，與不看國家電視台節目都可以成為被拘捕的理由。此外，一百多名從埃及、土耳其等中東國家回到中國的維吾爾學生亦遭拘禁，有些人在關押中死亡。

該委員會委員達赫（Fatima-Binta Dah）也提到「幾乎一百萬維吾爾人被任意、大規模囚禁」，她詢問在場的中國代表團：「中國的維吾爾人享有什麼程度的宗教自由？他們的宗教生活獲有什麼法律保障？」麥道高也詢問，依據什麼法律基礎將人們送入再教育營？而相關人士又被提供了什麼正當程序？約五十人的中國代表團沒有做出回應。

美方籲停止鎮壓釋放無辜

中國是聯合國「消除一切形式種族歧視國際公約」簽署國，依此公約成立的委員會將審議成員國的履約狀況，對中國的審議於十日展開，共為期兩天。該委員會的資料來源包括人權組織「中國人權捍衛者」（CHRD），該組織近期分析中國政府數據發現，中國去年進行的犯罪逮捕有二十一％發生在新疆，但新疆人口僅為中國總人口的一．五％。美國代表團推文表示，對中國鎮壓維吾爾及其他穆斯林深感不安，並敦促中國停止該政策，釋放所有遭濫捕的人。

王丹等漢族異議人士聲援

自由亞洲電台報導，四十四名中國漢族學者、異議人士，包括王丹、滕彪等連署呼籲全球關注新疆的人權災難。連署發起人、「北京之春」雜誌榮譽主編胡平說，這是漢族異議人士首度為新疆議題發聲，因為新疆的人權狀況「已到匪夷所思的地步，再教育營就是集中營」，「當局對他們採取的措施範圍之大、手段之凶狠，超出一般人想像」。

華盛頓郵報十日報導，新疆的村莊佈有檢查哨與無數的監視器、掃描器，被懷疑者恐被偵訊、不經審判就被關押，並被送進再教育營。遭囚者被迫每天坐著唱數小時的洗腦歌，包括「沒有共產黨就沒有新中國」、「社會主義好」等。回新疆探親的哈薩克公民柯謝貝克指出，他被關押數月，今年三月獲釋，期間因無法讀寫中文，被迫上讀寫班。他也遭水刑刑求。也曾被囚於再教育營的撒馬爾罕表示，他曾被綁在稱為「老虎椅」的刑具數小時。