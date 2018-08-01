辛巴威總統選舉首批計票將出爐

2018-08-01

〔編譯管淑平／綜合報導〕辛巴威七月三十日舉行總統與國會大選，首批官方計票結果三十一日下午起陸續出爐。不過，幾個月前才接下最大反對黨「民主變革運動」（MDC）黨魁位置的總統候選人查米薩（Nelson Chamisa）不等官方公布結果，自行宣布勝選。但是代表執政黨「辛巴威非洲民族聯盟—愛國陣線」（ZANU-PF）參選的總統姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa）也自稱對勝選信心十足。法新社指出，此一爭議結果可能意味沒有候選人取得過半選票，必須在九月八日進行第二輪投票。

辛國大選最終的完整票數最遲會在八月四日出爐。查米薩清晨五時就在推特發文，稱MDC「大獲全勝」，根據該黨從一萬零九百八十五個投票所中超過九成的開票結果，「我們表現絕佳」，就等選委會履行憲法職責正式宣布人民投票結果，「我們準備好組成下屆政府」。

但擔任ZANU-PF黨魁的總統姆納加瓦也發文說，高投票率和民眾的參與令他感到欣慰，「我們在各地投票所的人員回報的消息非常好。耐心等待依照憲法公布的官方結果」。

現年四十歲的查米薩迄今唯一的公職經驗是二○○九到一三年間在全國團結政府擔任部長，今年二月才接替病逝的崔凡吉萊，出任民主變革運動—崔凡吉萊派（MDC-T）黨魁，這次大選結合MDC-T等七個政黨聯盟，對上穆加比垮台後接掌政權的七十五歲姆納加瓦。他與姆納加瓦的總統之爭，不只是世代差異，兩人在意識形態、政治風格上都截然不同。

英國「衛報」指出，查米薩在向來是反對黨票倉的都市，以及強烈反政府的西南部部份地區都以大幅差距勝出。ZANU-PF向來在鄉村地區，以及在三分之二辛國人民居住的馬紹蘭納地區享有高支持度，而偏遠的東北部地區民眾顯然一面倒支持執政黨。政治運動人士說，雙方票數難分上下，但是整體趨勢顯然是有利於反對黨這邊。

民主變革運動高層、前財政部長比提（Tendai Biti）三十一日說，他們已經「贏了」總統選舉，但是官方拖延公布計票結果，令人嚴重擔心有些人企圖干預選舉結果。

這次是辛巴威自從前獨裁者穆加比去年遭政變推翻後的首次大選，選委會說選舉過程平和，五百六十多萬名登記選民投票率七十五％，無證據顯示舞弊、作票；一些國際觀察家也指出沒有大問題。不過，在各方等待結果的同時，三十一日首都哈拉雷街頭出現警方部署水砲車，透露出一絲緊繃氣氛。