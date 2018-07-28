韓戰終戰日 美朝各有盤算

2018-07-28

華府堅守底線：北韓完全棄核

〔編譯陳正健／綜合報導〕韓戰停戰二十七日邁入六十五週年，南韓已故總統金大中之子金弘傑指出，北韓對於美國遲遲不願宣布結束韓戰感到十分失望。路透指出，對終戰美朝步調不一，華府堅持要等到北韓完全棄核才宣布終戰，以免國際對北韓的制裁力道減弱，同時讓美軍駐韓的正當性受到質疑。

平壤：先解除制裁才棄核

金弘傑之父金大中擔任總統期間，對北韓推行「陽光政策」，追求兩韓和平共存。現任南韓「民族和解合作泛國民協議會」常任議長的金弘傑說，他上週造訪北韓，北韓官員對終戰宣言的延遲感到失望。金弘傑表示，北韓一開始要求簽署和平協議，如今已退讓，改為要求先宣布終戰；北韓也說，只有先解除制裁，平壤才有正當性說服國民放棄核武，換取經濟發展。

一九五一至五三年間的韓戰導致逾一百二十萬人死亡。直到今年四月兩韓領袖才在峰會上同意與美中合作，以和平協議取代停戰協定。

南韓統一部長趙明均二十四日表示，今年可能宣布終戰。美、韓、朝三方正往此方向磋商，三方聲明將會是棄核初步階段一部份。北韓官媒同日聲明強調，正式通過終戰聲明，是終止極端敵意及建立美朝新關係首要及最重要的過程。

國際危機組織資深顧問葛林分析，美國希望北韓先行棄核再關係正常化，但北韓希望先關係正常化，再行棄核。北韓不會在其政權未獲安全保證的情況下，貿然放棄核能力。

  • 廿七日為韓戰停戰協定簽署六十五週年，一架美軍C-17運輸機將北韓蒐集的韓戰陣亡美軍官兵遺骨，從北韓元山的葛麻機場運抵南韓京畿道平澤市的駐韓美軍烏山空軍基地。平壤當天向美方歸還了死於韓戰的五十五名美軍官兵遺骸，美方將透過ＤＮＡ（去氧核糖核酸）鑑定等方式確認身分。圖為烏山基地美軍士兵手捧裝有韓戰美軍遺骨的木箱，神情肅穆。據估計，韓戰期間失蹤的美軍約五三○○人。（美聯社）

    廿七日為韓戰停戰協定簽署六十五週年，一架美軍C-17運輸機將北韓蒐集的韓戰陣亡美軍官兵遺骨，從北韓元山的葛麻機場運抵南韓京畿道平澤市的駐韓美軍烏山空軍基地。平壤當天向美方歸還了死於韓戰的五十五名美軍官兵遺骸，美方將透過ＤＮＡ（去氧核糖核酸）鑑定等方式確認身分。圖為烏山基地美軍士兵手捧裝有韓戰美軍遺骨的木箱，神情肅穆。據估計，韓戰期間失蹤的美軍約五三○○人。（美聯社）

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