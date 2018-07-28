韓戰終戰日 美朝各有盤算

2018-07-28

華府堅守底線：北韓完全棄核

〔編譯陳正健／綜合報導〕韓戰停戰二十七日邁入六十五週年，南韓已故總統金大中之子金弘傑指出，北韓對於美國遲遲不願宣布結束韓戰感到十分失望。路透指出，對終戰美朝步調不一，華府堅持要等到北韓完全棄核才宣布終戰，以免國際對北韓的制裁力道減弱，同時讓美軍駐韓的正當性受到質疑。

平壤：先解除制裁才棄核

金弘傑之父金大中擔任總統期間，對北韓推行「陽光政策」，追求兩韓和平共存。現任南韓「民族和解合作泛國民協議會」常任議長的金弘傑說，他上週造訪北韓，北韓官員對終戰宣言的延遲感到失望。金弘傑表示，北韓一開始要求簽署和平協議，如今已退讓，改為要求先宣布終戰；北韓也說，只有先解除制裁，平壤才有正當性說服國民放棄核武，換取經濟發展。

一九五一至五三年間的韓戰導致逾一百二十萬人死亡。直到今年四月兩韓領袖才在峰會上同意與美中合作，以和平協議取代停戰協定。

南韓統一部長趙明均二十四日表示，今年可能宣布終戰。美、韓、朝三方正往此方向磋商，三方聲明將會是棄核初步階段一部份。北韓官媒同日聲明強調，正式通過終戰聲明，是終止極端敵意及建立美朝新關係首要及最重要的過程。

國際危機組織資深顧問葛林分析，美國希望北韓先行棄核再關係正常化，但北韓希望先關係正常化，再行棄核。北韓不會在其政權未獲安全保證的情況下，貿然放棄核能力。