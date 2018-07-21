北韓闢財源 向非洲海盜兜售潛艇

2018-07-21

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓央行廿日估計，北韓二○一七年度國內生產毛額（ＧＤＰ）年減達三．五％，創一九九七年大飢荒（年減六．五％）以來最大幅負成長紀錄，顯見旨在遏阻平壤研發核武和彈道飛彈計畫的國際制裁的確已重創其經濟。在制裁奏效造成北韓對外軍售受阻下，平壤竟把腦筋動到非洲海盜身上。南韓「中央日報」十九日獨家引述政府消息人士報導，已掌握北韓為賺取外匯而向惡名昭彰的索馬利亞海盜，以每艘二七○○萬歐元（約九．八億台幣）兜售潛水艇的情資。

南韓政府二○一五年即獲得前述情資，平壤欲出售的是在北韓打造、使用德國製的「MTU-1800」引擎的潛艇，因此也引起德國情報單位關注。根據高層級北韓「脫北者」線報分析，平壤先由中國人接頭，再以建造觀光用潛艇名義透過香港或新加坡進口該引擎。接著平壤謊稱這些潛艇將停用、把引擎報廢，利用偽造文件偷運引擎入境。交易時也由中國人出面，掩蓋北韓才是整個交易幕後黑手的實情。

平壤想賣給海盜的潛艇，比北韓製「鰱魚級」小型潛艇（排水量一三○公噸）略大。鰱魚級極速十節（約時速十八．五公里），全長廿九公尺、全寬二．七五公尺、乘員三人，武裝為直徑五四三釐米重型魚雷兩發，據傳二○一○年擊沉南韓海軍「天安艦」的就是該型潛艇配備的魚雷。據悉，平壤二○○七年曾出售改良型鰱魚級予德黑蘭，成為伊朗海軍「哥迪爾級」（Ghadir Class）潛艇。

聯合國安理會去年禁止北韓主要出口品─煤炭與其他礦產、水產及紡織品輸出，欲斬斷平壤賺取美元等強勢貨幣的途徑，約北韓ＧＤＰ三分之一的礦業產量銳減達八．五％，乃一九九七年以來最大降幅。據南韓「大韓貿易投資振興公社」數據，北韓去年整體出口減少達卅七．二％，跌幅創九八年以來新高。