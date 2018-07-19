鮑爾：美經濟強勁 貿易戰是變數

2018-07-19

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾週二赴參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）進行半年一次的國會聽證，他表示，儘管貿易政策出現不確定性，美國經濟前景仍然強勁，因此Fed的貨幣政策將會維持穩步升息。

Fed將維持穩步升息

鮑爾說：「Fed緩步升息的策略一直很順利，預估未來幾年就業市場仍將保持強勁，通膨率也可望維持二％左右，讓Fed得以一步步收回金融危機與經濟衰退期間實行的超級刺激措施。」鮑爾樂觀評估美國經濟，並淡化貿易政策對貨幣緊縮的衝擊；分析師認為，這是買進美元的綠燈訊號。

不過，鮑爾也提到，過去從未出現過影響層面如此廣泛的貿易戰，難以預料結果。假設貿易戰讓各國降低關稅，對經濟而言是好事；但若長期對大量貿易商品採取高額關稅，將不利於美國及其他國家的經濟發展。

雖然Fed對美國經濟前景保持樂觀，但前美國財經三大咖：前Fed主席柏南克（Ben Bernanke）、兩位前財政部長蓋納（Timothy Geithner）及鮑爾森（Henry Paulson）同日舉行聯合記者會，警告華府處理下次金融危機的緊急權力弱化，並譴責預算赤字高漲。

柏南克批評，川普總統的減稅以及增加開支政策不合時宜，尤其正值接近充分就業之際，時機上應仔細斟酌，並考量政府預算赤字高漲對國家的長期影響。蓋納指出，儘管Fed七月初將基準利率上調為一．七五％至二％，但二○○七年七月時高達五．二五％，低利率代表政府未來救市的彈藥可能受限。