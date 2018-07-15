防俄抗中 美未來司令部落腳德州

2018-07-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國陸軍自去年十月宣布成立「未來司令部」（ＡＦＣ）後，十三日正式公布德州首府奧斯汀為總部所在地。隨著美軍面臨電子、網路等新科技的嚴峻挑戰，ＡＦＣ未來將著重提升科技創新領域，藉此推動美國陸軍的現代化進程，以抗衡十多年來快速提升軍事實力的中國和俄羅斯。

美國陸軍參謀長米利（Mark Milley）表示，美國陸軍過去十六年來暫時擱置現代化計畫，在伊拉克、敘利亞等地大力圍剿恐怖組織之際，中、俄兩國軍事能力突飛猛進，「我們沒有仔細思考未來，沒有做出如何因應地面戰型態變化的判斷」，故決定成立ＡＦＣ。陸軍部長艾斯柏（Mark Esper）則指出，ＡＦＣ是陸軍一九七三年以來最大規模組織重整，目標是確保陸軍士兵擁有更精良的武器設備。

陸軍官員十三日在五角大廈宣布，陸軍四十五年來唯一成立的高階司令部ＡＦＣ，初步預計編制五百人，由陸軍副部長、四星上將麥卡錫（Ryan McCarthy）統率，將做為陸軍現代化的指導單位，負責「未來直升機」、「直接能量武器」（ＤＥＥＷ）等有朝一日有助於飛彈防禦的武器開發或採購計畫。

麥卡錫解釋，奧斯汀是數學、科學、科技和創新重鎮，匯聚相關領域的學術機構與產業，有助未來司令部借用民間的創新力量。此外，德州鄰近陸軍胡德堡基地（Fort Hood），以及陸、空軍的聖安東尼奧（San Antonio）聯合基地等，方便未來司令部借用場地進行武器測試。陸軍一個先遣團隊已前往德州，進行司令部建立作業，預計在一年後全面啟用。