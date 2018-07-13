走幾步就暈 德醫要劉霞「別再吃中國藥」

2018-07-13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞本月十日終於獲釋飛往德國，目前確定已可在當地長期居留。德國內政部表示，根據該國《居留法》規定，基於國際法與人道主義提供德國居留許可，她毋需再申請政治庇護，日後可自由地在德國工作；德國政府目前已幫她安排公寓入住，也將協助她在當地生活。

與群眾前往機場為老友接風的中國流亡作家廖亦武十一日透過推特透露劉霞近況，稱她一飛抵德國就來電，兩人多年不見再會，「恍若隔世，一言難盡」，而她「精神頭不錯，但身體實在虛弱，走幾步就頭暈」，情緒波動也大，朋友將是助她康復的重要關鍵。劉霞雖願公開露面，但專家認定她目前身體狀況不適合見媒體。由於十三日是劉曉波逝世一週年，德國首都柏林的客西馬尼教堂將舉辦追思會，劉霞可能有機會短暫露面。

廖亦武也告訴香港英文報《南華早報》，德國醫師為長年為重度憂鬱症所擾的劉霞看診後，直言康復時間「難估」，但特別告誡「不要再吃中國開的任何藥」。而被外界視為留在中國當噤聲人質的劉霞之弟劉暉告訴香港電台，從胞姊報平安的電話得知她終於豁然開朗且將接受專業治療，雖兩人短期在德國相見恐有難度，但「日後肯定有機會」。

挪威諾貝爾委員會主席賴斯─安德森已再次邀請劉霞，希望她視自身狀況，親自前往奧斯陸代表丈夫領取和平獎。劉曉波為諾貝爾和平獎歷來第一位被當局禁錮至身故皆未領獎的得主。