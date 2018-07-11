劉曉波過世週年 劉霞獲准離中

2018-07-11

〔編譯劉宜庭、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，十日上午搭機離開北京，前往德國柏林就醫。維權作家野渡證實，劉霞十日上午十一時已搭乘芬蘭航空班機離開中國，預計德國時間十日晚間六時三十分（台灣時間十一日零時三十分）抵達柏林，劉霞胞弟劉暉則未能同行。旅居柏林的劉霞好友、中國流亡詩人廖亦武也透過臉書證實：「劉霞的確已飛往柏林，這次是毫無疑問。」

劉曉波二○○八年發表「零八憲章」，呼籲中國結束一黨專政，隨後便被中國當局逮捕，○九年以煽動顛覆國家政權罪遭判刑十一年。一○年，劉曉波獲頒諾貝爾和平獎後，其妻劉霞在沒有被控罪及拘捕的情況下，長期遭到中國當局軟禁與監視，心理嚴重受創，據傳已罹患憂鬱症和心臟病。劉曉波去年六月被診斷出罹患肝癌，保外就醫不久後，便在七月十三日病逝。

香港「明報」報導，劉霞的胞弟劉暉十日在微信朋友圈發出消息：「家姊中午已經離開北京，飛往歐洲，開始她新的人生。感恩這些年來關心、幫助過她的人們，也請爸媽、姊夫放心並繼續保佑她。願她今後的人生平安喜樂。」分析認為，中國似乎刻意扣留劉暉做為人質，讓劉霞不能隨意批評北京。美國漢學家林培瑞告訴英國廣播公司（ＢＢＣ）中文網，劉暉如果沒與劉霞同行，劉霞將會害怕對外說出關於劉曉波的完整真相，以避免劉暉因此入獄。

疑為美中貿易戰 拉攏德國

外界推測，中國政府選在總理李克強刻正訪問德國，以及劉曉波逝世一週年前夕突然釋放劉霞，主要是想緩和國際壓力，並在中美貿易戰中爭取歐盟的支持。人權觀察組織的皮爾森表示，繼續扣留劉霞，只會讓中國看來「氣量狹小、殘酷與報復」，不符合中國想營造的形象。獨立中文筆會會長廖天琪多年來在德國為劉曉波和劉霞奔走，她對劉霞獲准出國表示欣慰，但也批評北京為了在美中貿易戰尋求德國支持，才釋放劉霞。

德總理梅克爾 五月曾要求釋放

劉霞的友人透露，劉霞在上週終於拿到護照。野渡告訴媒體，各國政府與非政府組織長期以來的努力，尤其是德國政府的積極營救，對劉霞能獲釋順利出國有很大幫助，「我認為德國政府在李克強訪問期間，一定是特意提了這件事情，才會有這個突然的安排。」據信，德國總理梅克爾五月訪北京時，曾要求釋放劉霞。中國資深獨立記者高瑜十日推文表示，李克強訪德期間曾親口答應德國總理梅克爾，讓劉霞前往柏林。