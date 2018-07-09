不理北韓嗆聲 美維持制裁

2018-07-09

〔編譯魏國金、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕針對北韓指控他在平壤會談期間提出「流氓般」要求，美國國務卿龐皮歐八日回應，「如果那些是流氓般的要求，那麼世界就是一個幫派，因為對於北韓必須達成的目標，在聯合國安理會有一致決定。」他強調，唯有北韓達成「最終」非核化，才會解除制裁。

龐皮歐結束訪朝行程後轉往日本，八日與日本外務大臣河野太郎、南韓外長康京和舉行三國外長會議，確定美日韓團結一致實現北韓全面非核化。龐皮歐在會後記者會上重申，他和朝方談判「真誠且有建設性」，但在北韓實現全面非核化前仍應維持制裁。日本媒體報導，日本外務大臣河野太郎在會談中似曾提議，北韓若接受國際原子能總署（ＩＡＥＡ）查核，日本願意負擔派遣核專家等初期費用。此外，龐皮歐在拜會日本首相安倍晉三時透露，美朝高官磋商時提出包括日人綁架問題在內的廣泛問題。

北韓外交部在龐皮歐結束訪問行程後，發表聲明抨擊會談結果「令人非常憂心」，「我們原本期待美方提出有助於建立互信的建設性措施」，但美方所提盡是「片面、流氓般的」要求，「美國似乎誤解我們的善意與忍耐」。朝方已摧毀一座核試場，美方卻不願做出相應讓步，中止美韓聯合演習也只是「高度可逆的」表面動作。此外，龐皮歐「從未論及」讓韓戰以和平協定正式結束。

北韓聲明與龐皮歐離開平壤前宣稱會談取得進展的說法矛盾。但他在東京強調，美朝會談有所斬獲，包括「充實詳盡的討論接下來的步驟」、成立「工作層面的」團體負責美朝日常互動，以及十二日雙方官員將在板門店會面，商討歸還韓戰美軍遺骸事宜。他也重申，「我們雖對這些會談的進展感到鼓舞，但光是進展不足以放寬制裁，制裁將維持，直至最終、完全、可驗證的去核化，一如金正恩委員長所同意的」。

金正恩在上月與美國總統川普在新加坡會面時，承諾「朝非核化邁進」，但對於如何與何時解除核計畫並未提供細節。