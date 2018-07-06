WhatsApp謠言引爆私刑 印度逾20死

2018-07-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕身為全球最普及智慧型手機加密即時通訊應用程式，「WhatsApp」近年在用戶最多的印度成為各式謠言的散佈溫床，近兩個月有關綁架孩童的謠言已引發十餘起私刑以致逾廿人枉死。印度政府三日要求WhatsApp採取立即行動，WhatsApp四日立刻自稱正研擬措施因應這項「公共衛生問題」，但稱與官方、民間百姓聯手合作才是最佳對策。

智慧型手機與上網成本的下降，讓人口數居全球第二的印度百姓運用簡訊比例大增，成為WhatsApp最大市場。而該平台上謠傳的幫派份子綁架孩童事件，儘管官方早已澄清，去年仍在印度東部賈坎德邦害死七名被指為綁匪的無辜男子；而這類不實資訊五月又重新出現，近兩個月在十一邦引發私刑暴力事件，主要是在鄉村地區。最新一起一日發生在中部馬哈拉施特拉邦，五名男子遭聽信手機謠言的村民亂棒打死；還有東北部特里普拉邦一名官員，負責宣導民眾免於詐騙，卻於上週被殺。

印度電子與資訊科技部三日晚間發表聲明，把上述暴力事件歸咎於WhatsApp上的「不負責任的爆發性訊息」，對於WhatsApp管理團隊放任不管的做法「深不贊同」，要求立刻採取行動以「終止威脅」，「不能規避責任」。但網路政策專家認為，WhatsApp無法過濾數十億條訊息內文，對這些殺戮事件也不具法律責任；但該對匿名傳訊機制負責，做法也該順應當地法律。

啟動標籤功能 便於用戶分辨

WhatsApp則致信回覆印度政府，自稱「深切關切人民安全」，「被這些可怕暴力行為嚇壞了」，計畫啟動公共安全運動，期與官方及民間合作之餘，正與印度研究人員合力了解狀況，並著手打擊假新聞與造謠者，目前已有足以減少不實訊息擴散的相關動作，包括印度警方利用WhatsApp平台提醒民眾。接下來將特別在印度啟動標籤功能，以便當地兩億用戶區別資訊乃轉寄而來或認識的親友所寫。