保護珊瑚礁 夏威夷擬禁售特定防曬乳

2018-07-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國夏威夷州州長井下三日簽署法案，將於二○二一年起禁售含有能傷害珊瑚礁的化學物質「二苯甲酮（oxybenzone）」和「甲氧基肉桂酸辛酯（octinoxate）」的防曬乳產品，使夏威夷成為世界首個禁止此類商品的地方，亦是全美各州首例。

2021起禁二苯甲酮等兩成分產品

夏威夷州議會於五月投票通過法案，禁止該州人民販賣及塗抹含有「二苯甲酮」及「甲氧基肉桂酸辛酯」的防曬乳產品，民眾只能購買不含上述物質的產品，但醫生處方品不受此限，法案經井下簽署之後，將於二○二一年一月一日起生效。

井下強調，這只是保護及修復夏威夷珊瑚礁的一小步，州政府需繼續努力保護珊瑚，包括對抗入侵物種、環境污染及氣候變化。該法案指出，上述兩種物質導致生長中的珊瑚死亡，會增加珊瑚白化，並會造成珊瑚及其他海洋有機物的基因損害。

提案的夏威夷州參議員嘉巴德說，夏威夷一年吸引九百萬遊客造訪，「很明顯我們無法因為違反防曬乳規定而在海灘上開罰單」，但他希望遊客能夠為保護珊瑚礁盡一己之力。夏威夷觀光產業也已開始分送不含前述化學物質的防曬乳產品樣本供遊客參考。

夏威夷海岸珊瑚礁景色優美，但近年研究顯示，當地珊瑚白化的水平前所未見。美國國家海洋暨大氣總署（ＮＯＡＡ）去年研究發現，夏威夷大島、茂宜島及歐胡島分別有五十六％、四十四％及三十二％的珊瑚白化。珊瑚礁對海洋生態至關重要，四分之一的海洋物種賴此維生。

非營利組織「赫雷提卡斯環境實驗室」生態學家唐斯及其同僚進行研究，證實上述物質對珊瑚礁的傷害，引發夏威夷議員提出這次法案。唐斯表示，這些物質對珊瑚寶寶是內分泌干擾物，使牠們沉入海底死亡。其他旅遊景點正考慮實行類似禁令，加勒比海波納爾島已開始跟進。

「二苯甲酮」和「甲氧基肉桂酸辛酯」是經美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）認證多年的有效防曬成份，美國市場上七十％防曬乳產品含有「二苯甲酮」，八％含「甲氧基肉桂酸辛酯」。未來前往夏威夷的遊客只能選購含有物理性防曬成份如氧化鋅（Zinc oxide）和二氧化鈦（Titanium dioxide）的防曬乳。