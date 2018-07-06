想出兵委內瑞拉？ 川普嚇壞幕僚

2018-07-06

〔編譯張沛元／綜合報導〕美聯社四日引述匿名美國官員的話報導，儘管高層予以勸阻，外交圈也不當一回事，但美國總統川普去年的確曾數度提及有意出兵委內瑞拉，以遏止委國總統馬杜羅走向獨裁與重拾委國民主和穩定。白宮不願對此發表評論，馬杜羅則煞有介事地要求武裝部隊戒備。

據報導，川普去年八月十日在白宮橢圓形辦公室與高層幕僚開會，討論制裁委內瑞拉。會議即將結束時，川普突然表示，由於快速崩解中的委國危及區域安全，美國為何不乾脆出兵這個麻煩的國家？此言嚇壞包括現已去職的前國務卿提勒森與前國家安全顧問麥馬斯特等高官，眾人隨即忙著勸阻，並輪番向川普解釋，出兵委國將招致反效果，恐令華府喪失得來不易的拉丁美洲各國對懲罰馬杜羅的支持，但未被川普接受。

儘管川普並未下令擬定軍事計畫，卻援引美國過去在拉美從事「砲艦外交」的成功案例，例如一九八○年代入侵巴拿馬與格瑞納達。翌日，川普進一步向媒體公開表示，美國對委內瑞拉有很多選項，「若有必要」，包括軍事選項。此言震驚四座，馬杜羅政府更氣得跳腳。前述匿名官員透露，川普不久後還對哥倫比亞總統桑托斯提及出兵委內瑞拉，兩名哥國匿名高官也證實確有此事。

美國新聞網站Politico今年二月報導，川普稍後在去年九月聯合國大會的會外私人晚宴中，又提及出兵委國，這回他不但高談闊論，對象也擴及四名拉美盟國領袖，包括前述的桑托斯。官員透露，川普在晚宴上劈頭就說，「我的幕僚叫我別說這個」，然後詢問各國領袖，是否確定不要透過軍事行動解決委國問題，結果都獲得否定答案。最後被國安顧問麥馬斯特拉到一旁，結束話題。

報導指出，川普多次表達有意出兵委內瑞拉，顯示他對委國政經危機的重視更勝前朝歐巴馬政府，但也證明他的「美國優先」外交政策有時過於魯莽，反而助長敵人氣燄。川普去年八月的軍事選項說，就曾被聲望低落的馬杜羅操作為拉攏支持者的工具。馬杜羅四日根據美聯社報導要求軍方戒備，並重申美國出兵意在委國蘊藏量豐富的石油。