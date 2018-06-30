美百年報社遭槍擊 5死3傷

2018-06-30

凶手掃射還投煙霧彈

〔編譯張沛元／綜合廿九日外電報導〕美國馬里蘭州首府安那波里斯一家地方報的辦公室廿八日遭到武裝攻擊，一名與該報素有嫌隙的男子除了開槍掃射還對報社投擲煙霧彈，造成該報至少五名員工死亡，為美國歷來死傷最慘重的攻擊新聞從業人員事件。由於本案明顯針對新聞媒體，案發地點又鄰近華府，全美各地新聞機構已因此加強安全。槍手在案發後已被捕與被控五項一級謀殺罪名。

當地時間廿八日午後三時（台灣時間廿九日凌晨三時）左右，三十八歲、有犯罪前科的拉莫斯（Jarrod Ramos）持霰彈槍進入「首都報」（Capital Gazette）所在的辦公大樓，邊開槍逞凶邊尋找受害者，造成該報四名編輯記者與一名業務助理死亡，另有三人受傷。拉莫斯行凶後藏匿在桌下但仍被逮捕，警方在他的背包中發現疑似爆裂裝置，並於當晚前往拉莫斯的住處搜索。根據了解，拉莫斯任職於聯邦政府機構勞工統計局，但不確定他目前是否仍在職。

不爽報導提告敗訴

拉莫斯曾控告首都報打誹謗官司但敗訴，日前還曾透過社交媒體暴力威脅。首都報曾報導拉莫斯多年前在臉書上與透過電郵騷擾一名女性以及認罪的經過，拉莫斯就此控告首都報誹謗，但拉莫斯敗訴後積怨難平，還開推特帳號抱怨撰文記者哈特利與首都報。不過，廿八日槍擊案的五名死者中，並無拉莫斯當初控告的哈特利與首都報當時發行人馬夸特。

當地政府官員與警方表示，這起「針對性攻擊」顯然只有一名槍手犯案，且看似事先並無特別妥善計畫，不過槍手顯然打算要大開殺戒；拜首都報記者即時透過手機簡訊向員警求助之賜，警方得以在接獲報案不到一分鐘內便趕抵現場。首都報總編輯迪巴茲以「震驚、心碎、麻木」來形容該報所遭逢的橫禍，一向與媒體不對盤的美國總統川普也發推文為罹難者及其家屬祈禱。

創立於一八八四年的地方報「首都報」是美國最古老的報紙之一，二○一四年被巴爾的摩太陽報媒體集團買下，隔年由晚報改為日報；首都報發行區域為安那波里斯與鄰近的安妮阿倫德爾郡，編輯部員工有三十一人，平日發行量約兩萬九千份。