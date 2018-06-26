無人機偽裝信鴿 中國監控新招

2018-06-26

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港《南華早報》二十四日引述知情人士報導，中國近年來至少已在五個省份、超過三十處軍事單位及政府機構，部署仿生無人機「信鴿」。該款「間諜鳥」係由中國西北工業大學航空學院教授宋筆鋒領導的研究團隊產製，可重現鴿子振翅、俯衝、空中盤旋等九十％動作，逼真、低噪音的特性不僅能吸引鳥群伴飛，潛伏在易受驚嚇的內蒙古羊群上空也不會引起騷動，可用於監控人民。

「信鴿」重量約兩百公克，翼展約五十公分，配備高畫質鏡頭、全球定位系統（GPS）天線、飛行控制系統，並可透過衛星通訊及傳輸資料。「信鴿」的最高飛行速度為時速四十公里，最長續航力三十分鐘。宋筆鋒證實，「信鴿」已部署在新疆維吾爾自治區等地。據稱宋筆鋒曾參與殲20匿蹤戰機的開發計畫。

「信鴿」研究團隊成員、西北工大航空學院航空器設計工程系副研究員楊文青指出，這項新技術雖投入應用，但尚未普及，相較於其他類型的無人機，「信鴿」的應用規模還很小。不過，楊文青認為，這項新技術具有獨特優勢，未來有望大規模應用在軍事或民生領域。

恐躲過雷達 威脅空防

西安雷達信號處理國防技術實驗室的軍事雷達研究員李亞超指出，「信鴿」的仿生特性卓越，若利用鳥類羽毛偽裝，可能躲過人力探測和雷達系統，對空防將構成嚴重威脅。

「信鴿」除應用在治安維護、軍事用途外，在救援行動、環境保護、國土暨都市規劃、邊境防衛等領域也頗具潛力，估計單是在中國，該款無人機的市場規模就可能高達一百億人民幣（約四七一億台幣）。

不過，宋筆鋒四月間曾向中國學術期刊《航天製造技術》坦承，「信鴿」沒防撞機制，低空飛行時易受電磁干擾，續航力不足，難克服強風豪雨等惡劣天氣。「信鴿」作為撲翼飛行器，仍有許多改進空間。