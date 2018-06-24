中國滲透美國大學 掠奪科技

2018-06-24

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國國防部研究與工程事務次長葛里芬（Michael Griffin）二十一日在美國眾議院軍事委員會作證指出，五角大廈「正面臨其科技與工業基礎的空前威脅」，因為美國的「開放社會已提供中國等國家取得我國未來戰爭實力致勝關鍵的相同科技與資料」，他說，國防部已對中國企業與美國大學間的研究合作關係，展開調查。

葛里芬說，對於與中企有合作關係，同時又從事國防部敏感研究的美國大學，其面臨中國技術竊取與間諜活動的威脅更甚，國防部正檢視相關學府與國防部計畫的合約內容。他強調，「中國不法行為不僅深廣，且是顯著及蓄意的，除了針對我方科技，更包括經濟與國家」，儘管長久以來，美國大學與國安部門在國家利益議題上共同合作，「但在可能被敵國滲透的環境中，如此合作並不明智」。

他補充，「我們目睹中國鎖定美國大學與承包國防、政府計畫的民間研究實驗室的頂尖人才，」而解決之道需包括傾國家之力強化反情報能力，以及提升民間部門對安全的聚焦。他也提到，目前在美國大學攻讀科技、工程、數學領域博士學位的中國學生達三萬多人，美國須檢視該局面是否會對國家利益造成風險。

同樣出席該聽證會的國防部製造與工業政策事務副助理部長丘寧（Eric Chewning）指出，「中國經濟侵略的工業政策，比如投資驅動的科技轉移與非法的智慧財產竊取，對美國的國安創新整體基礎構成多方威脅」。國防部情報副次長賓根（Kari Bingen）表示，「中國尤其將取得外國科技做為國家目標」，中國以各種方式竊取美國資料，濫用與規避相關程序。國家情報首長辦公室（ODNI）負責軍事議題的官員施內拉（Anthony Schinella）指出，中國也利用「合資公司與併購」取得美國科技，中國對美國企業的投資與併購在二○一六年創新高紀錄，去年有點下滑，今年上半年又再度上揚。

轉移、複製 最終凌駕美國

另外，美國國家情報委員會（NIC）提交該委員會的報告指出，中國從○八年起推動的海外高層次人才引進計畫「千人計畫」，未公開的目標就是「促進美國科技、智慧財產以及技術合法、非法轉移至中國」。分析指出，這項計畫是中國轉移、複製，最終凌駕美國軍事與商業科技的關鍵努力之一。

由參議員魯比歐及眾議員班克斯為首的二十六名美國國會議員，二十一日致函教育部長戴弗斯，敦促她要求與中國科技巨擘華為合作的五十多所美國大學，提交所有合作文件與相關資料。他們表示，鑑於中國濫用美國經濟開放的過往，相關合作「或將造成重大的國安威脅」。