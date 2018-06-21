機器人助醫生開刀 6患者恢復視力

2018-06-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕科學期刊「自然生物醫學工程」十八日公布最新臨床研究指出，英國牛津大學首度以名為「PRECEYES」的機器人手術系統，成功輔助外科醫生動刀為六名病患恢復視力，避免醫生手部顫抖對病患造成的眼部傷害。負責手術的牛津大學醫生麥克雷倫（Robert MacLaren）稱讚，該系統使醫生能夠更有效的執行傳統手術，一旦醫生更熟悉這套機器人系統，就能克服手術時間較長的缺點。

牛津大學約翰拉德克利夫醫院納菲爾德臨床神經科學部，於二○一六年對十二名眼疾病患進行臨床試驗，他們皆苦於眼睛看不清楚物體，需要視網膜手術，其中六人由機器人輔助醫生動刀，其餘六人則進行傳統手術。兩組手術都從病人瞳孔下方約一公釐處的切口開始著手，但機器人組醫生插入工具，先將需移除的視網膜部份分離，再將其從眼部移除。

期間，機器人組醫生透過腳踏板控制手術速度，能在任何時間改用手控介入，並以操縱桿般的裝置調節機器手臂動作。對照之下，傳統手術組醫生則一邊觀看顯微鏡，一邊完全以手工動刀。

牛津大學新聞稿指出，全部十二名病患都手術成功，在部份病例下，機器人組更有效率，且動作更穩定及精確。在第二階段，機器人組對三名黃斑部退化病患插入細針進行視網膜出血治療，手術也成功完成。

七十歲神父病患比弗（William Beaver）在術後表示，他此前受苦於視物變形，彷彿看到遊樂場的哈哈鏡，但他如今完全輕鬆舒適。他的視力正在恢復，很高興手術順利進行，未有人工手術造成的出血。

雖然機器人組的手術速度慢了大約三倍，但麥克雷倫接受「新科學家」雜誌時解釋，機器人組速度較慢，是因為醫生不熟悉機器，出於謹慎移動緩慢。下一步將嘗試使用「PRECEYES」來進行需要極度精確的視網膜基因治療，定於二○一九年初啟動。