日民泊新法週五上路 Airbnb爆下架潮

2018-06-11

表面解禁 反變相打壓短租民宅

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本民泊新法十五日正式上路，原本不合法的短租民宅可望合法化，應可解決觀光客入侵住宅區的亂象，以及有助於紓解二○二○年東京奧運會訪客潮所引發的住宿荒。但民泊新法表面上對民泊業解禁，實際上卻因地方政府額外設限而形同遭變相打壓，Airbnb網站已有近八成物件下架。

Airbnb已有近八成物件下架

日本智庫Resona綜合研究所指出，日本二○一七年民泊市場規模達一千二百五十一億日圓（約三四四億台幣），是前年二○一六年（六百一十九億日圓）的一倍。但出租民宅供旅客短期住宿的所謂「民泊」在日本並不合法，主要原因在於現行絕大部分民泊是未取得官方許可的地下民泊；但日本原本並無規範民泊相關條例，只有規範西式飯店、日式旅館、多人共用的簡易宿泊所（如青年旅社與膠囊旅館），與至少一個月的長期住宿的旅館業法。

一年只能營業180天 違者罰27萬元

民泊照理可以根據旅館業法申請簡易宿泊所許可，但取得該許可的相關規定嚴格，還必須符合消防、建築與都市計畫等法規，大多數業者並未申請許可；十五日上路的「住宅宿泊事業法」（民泊新法）便意在整頓規範此一龐大市場，要求屋主業者、提供清掃等服務的管理者，以及網路仲介平台，都必須向所屬地方自治體申請登記與接受官方的消防與安全檢查，合格者可取得許可與合法營業；民泊新法主要內容有三，即民泊一年內只能營業一百八十天、必須確認入住者身分或製作名冊，以及違法業者的罰款從原本的不到三萬日圓（約八千台幣）暴增為最多一百萬日圓（約二十七萬台幣）。

民泊新法一出隨即在Airbnb引爆下架潮，原本三月還有超過六萬兩千間房屋待租，如今只剩下一萬三千八百多件；日本觀光廳更在本月初直接要求民泊業者，若仍有房屋尚未完成民泊登記，必須取消旅客的訂房。此外，接受民泊登記的各地方自治體也對民泊經營訂定更多限制，進而衝擊合法民泊業者的經營。

例如，京都規定民泊管理業者與民泊的距離不得超過八百公尺、北海道札幌與石川縣金澤的住宅區基本上禁止民泊在週一到週五期間提供住宿，東京的新宿區、練馬區、文京區、世田谷區以及銀座所在的中央區，也有類似規定；岡山縣倉敷美觀地區更完全禁止經營民泊。