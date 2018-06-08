美知名環保組織 傳與中國掛鉤

2018-06-08

對美中海軍演習雙重標準

〔編譯周虹汶／綜合報導〕常高談環境保護的美國非營利組織「自然資源保護協會」（ＮＲＤＣ），竟可能是中國政府代言人！美國國會眾議院共和黨人五日指證歷歷，還特別以ＮＲＤＣ對待美中兩國海軍演習的雙重標準當證據，要求十二日前做出回應，更呼籲ＮＲＤＣ儘速以「外國代理人」身分註冊正名。對於上述指控，ＮＲＤＣ矢口否認。

美國眾議院自然資源委員會主席畢曉普（Rob Bishop），以及監督調查小組委員會主席維斯特曼（Bruce Westerman），五日聯名致函ＮＲＤＣ主席，要求ＮＲＤＣ交出與中國往來的所有文件，因為ＮＲＤＣ「似乎實行自我審查」，也存在「選擇偏見」，且在和中國相關的環境問題上，「通常克制不去批評中國官員」，反而對美國採取「對抗方式」。

為證明前述說法並非空穴來風，信中特別提到，平均每十天控告川普政府一次的ＮＲＤＣ，多次試圖以法律途徑阻止美國海軍在太平洋演習；既然搬出反潛作戰演習與遠程聲納恐危及海洋生物為理由，為何獨對中國在南海島嶼的諸多軍事化作為無動於衷？

維斯特曼告訴美國新聞網站「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon），他們打算找出ＮＲＤＣ對美、中政府和企業「雙重標準」的原因，以及ＮＲＤＣ的真實角色，懷疑這個滿口環境議題的組織是「感知管理」者，其實負責形塑各界看待中國污染問題的眼光，甚至可能不惜違背美國利益，根本是向中國「拿錢辦事」，還幫忙「佔地盤」。

信中也指出，以美國情報當局與執法機構的標準來看，ＮＲＤＣ多項作為確實「受到外國利益影響或脅迫」，且將美國利益置於險境，況且中國撒錢滲透美國機構的例子早已不勝枚舉；若真的默默協助中國政府對美國政府進行遊說，卻未誠實告知美國司法部，ＮＲＤＣ恐已違反《外國代理人登記法》。

對於上述指控，ＮＲＤＣ辯稱，一切出發點都是希望保護美國人，絕非為了排放最多溫室氣體以致恐連累全世界與下一世代的中國發聲。