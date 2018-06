《畢典致詞 名人開講》PayPal執行長 期勉為正義發聲、修補社會

2018-06-04

〔編譯陳正健/綜合報導〕跨國線上支付服務巨擘PayPal總裁兼執行長舒爾曼(Dan Schulman),上月十三日在美國新澤西州立羅格斯大學(Rutgers University)對畢業生發表演說。針對美國的LGBTQ(男女同志、雙性戀、跨性別及性別未定者)族群歧視,舒爾曼呼籲學生為社會正義挺身表達立場,幫助修補這個世界。

舒爾曼勉勵台下三萬多名師生來賓:「任何種類的歧視都會傷害我們,且是對我們民主的傷害」、「別低估你們能造成影響的能力。你們每個人都可以幫助修補這個世界。不要小看你們自己,不要賤賣這個世界。我們需要你們。」

舒爾曼的演說主軸圍繞在美國北卡羅萊納州一項爭議法案。二○一六年三月,北卡州長麥克羅利簽署法案,規定跨性別者只能依據自己的出生性別,而非自我認同的性別,來選擇使用的廁所,引發許多人士痛批此乃對LGBTQ族群的歧視。PayPal為此也決定撤回位於北卡第一大城夏洛特市的營運中心興建計畫。

舒爾曼坦言,做此決定並非易事,期間他曾遭受生平首次死亡威脅,但包括美國國家籃球協會(NBA)、國家大學體育協會(NCAA)等團體及知名搖滾歌手布魯斯.史普林斯汀(Bruce Springsteen)都加入杯葛,該法案最終得以撤銷。舒爾曼說,無論是商人、學者、醫生、藝術家或活動人士,都應該由包容及自由的價值所引導;這些決定並非基於政治,而是價值。

世事無好壞 思想使之然

舒爾曼強調,每個人都能造成影響,學生不應不停抱怨他們的下一步在哪裡,而是應該聚焦於作為成功關鍵的經驗學習及聆聽。舒爾曼引述英國大文豪莎士比亞的名言:「世事無好壞,思想使之然。」(There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.),他相信人們需要想像更美好的世界,以創造出那個世界,因此必須心存樂觀。

除了激勵演說,舒爾曼還幽默地告訴聽眾,他與羅格斯大學的淵源深厚,他的母親是心理學研究所的副所長,手足是該校校友,兒子是該校今年畢業班學生,但他年輕時申請該校時曾遭拒絕。他謙虛地戲稱,一六年羅格斯大學創校兩百五十週年畢業典禮時,校方曾邀請時任美國總統歐巴馬發表演說,這是他此等凡夫俗子無法跨越的障礙。