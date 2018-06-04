《畢典致詞 名人開講》PayPal執行長 期勉為正義發聲、修補社會

2018-06-04

〔編譯陳正健／綜合報導〕跨國線上支付服務巨擘PayPal總裁兼執行長舒爾曼（Dan Schulman），上月十三日在美國新澤西州立羅格斯大學（Rutgers University）對畢業生發表演說。針對美國的ＬＧＢＴＱ（男女同志、雙性戀、跨性別及性別未定者）族群歧視，舒爾曼呼籲學生為社會正義挺身表達立場，幫助修補這個世界。

舒爾曼勉勵台下三萬多名師生來賓：「任何種類的歧視都會傷害我們，且是對我們民主的傷害」、「別低估你們能造成影響的能力。你們每個人都可以幫助修補這個世界。不要小看你們自己，不要賤賣這個世界。我們需要你們。」

舒爾曼的演說主軸圍繞在美國北卡羅萊納州一項爭議法案。二○一六年三月，北卡州長麥克羅利簽署法案，規定跨性別者只能依據自己的出生性別，而非自我認同的性別，來選擇使用的廁所，引發許多人士痛批此乃對ＬＧＢＴＱ族群的歧視。PayPal為此也決定撤回位於北卡第一大城夏洛特市的營運中心興建計畫。

舒爾曼坦言，做此決定並非易事，期間他曾遭受生平首次死亡威脅，但包括美國國家籃球協會（ＮＢＡ）、國家大學體育協會（ＮＣＡＡ）等團體及知名搖滾歌手布魯斯．史普林斯汀（Bruce Springsteen）都加入杯葛，該法案最終得以撤銷。舒爾曼說，無論是商人、學者、醫生、藝術家或活動人士，都應該由包容及自由的價值所引導；這些決定並非基於政治，而是價值。

世事無好壞 思想使之然

舒爾曼強調，每個人都能造成影響，學生不應不停抱怨他們的下一步在哪裡，而是應該聚焦於作為成功關鍵的經驗學習及聆聽。舒爾曼引述英國大文豪莎士比亞的名言：「世事無好壞，思想使之然。」（There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.），他相信人們需要想像更美好的世界，以創造出那個世界，因此必須心存樂觀。

除了激勵演說，舒爾曼還幽默地告訴聽眾，他與羅格斯大學的淵源深厚，他的母親是心理學研究所的副所長，手足是該校校友，兒子是該校今年畢業班學生，但他年輕時申請該校時曾遭拒絕。他謙虛地戲稱，一六年羅格斯大學創校兩百五十週年畢業典禮時，校方曾邀請時任美國總統歐巴馬發表演說，這是他此等凡夫俗子無法跨越的障礙。