中聯辦蠶食 香港書店逾半染紅

2018-05-30

為逾30家出版社幕後大股東

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港電台製作的電視節目「鏗鏘集」披露，北京政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）透過一家在廣東省註冊的公司，掌控轄下有三聯、中華及商務（三中商）三大書局的「聯合出版集團」，迂迴控制香港超過一半的書店，壟斷香港書籍出版、發行及零售市場。節目訪問聯合出版集團首任董事長李祖澤，證實集團屬於「國有資產」，中聯辦受中央委託，具有「協調和管理」的角色。

聯合出版集團屬「國有資產」

香港特首林鄭月娥二十九日被問到中聯辦以中資控制出版社，是否破壞「一國兩制」時表示，中聯辦為北京中央政府駐港機構，在香港購置資產和進行其他符合其運作和工作宗旨的事，只要依法，「我們不應干預」。

特首認定合法不應干預

鏗鏘集經過調查後指出，商務印書館 、三聯書店、中華書局和天地圖書等共五十三家連鎖書店，以及香港教育圖書和新雅文化等三十幾家出版社，均隸屬於聯合出版集團，背後的大股東是中聯辦。聯合出版集團的股東，是今年初獲委任為中聯辦秘書長的文宏武；大股東「新文化事業（香港）發展」，則由廣州的「廣東新聞化事業」持有，唯一股東即為中聯辦，業務範圍包括管理在香港的新聞文化事業及資產等，因此香港一半以上的書店均在中聯辦掌握之中。

據報導，中聯辦和聯合出版集團均拒絕對此受訪，中聯辦主任王志民及副主任陳東等官員也拒絕回應。「鏗鏘集」向港府政制及內地事務局查詢，是否知悉中聯辦經營出版集團違反「一國兩制」、不干預香港事務的原則時，發言人回以「沒有相關資料」。

此前，香港媒體二○一五年也曾披露，中聯辦透過空殼公司控制前述書局，港人前往相關書店消費，等於是向中聯辦「進貢」。英國「衛報」也曾報導，商務、三聯和中華書局以往曾基於商業利益，出售北京當局不喜歡的書籍，但在銅鑼灣書店事件後，這種情況已不復見。

此外，香港大學文學院副院長兼歷史系教授高馬可撰寫的「香港簡史」（A Concise History of Hong Kong）一書，中華書局二○一三年七月出版的中文版竟遭「和諧」，刪除大部份嚴厲批評中共的內容，卻未告知作者。被刪除的內容包括，「香港沒有獲得獨立，而是交還了一個遠比統治此地多年的政府更專制的政府。這個政府之專制，在一九八九年北京天安門廣場的事件中表露無遺。」以及「大多數香港人寧願接受英國的殖民統治，而不想被中國統治。」