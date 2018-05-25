川普封鎖推友 美法官判違法

2018-05-25

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國一名聯邦法官廿三日以違反保障言論自由的美國憲法第一修正案為由，裁定川普總統封鎖政治觀點與之相左的推特追隨者的行為違法；法官說，川普用來與選民交流的推特帳號是公共論壇，必須遵守憲法第一修正案的規定，是故川普禁止批評者發言之舉違法。但法官並未下達禁制令要求川普解除封鎖推友，而美國司法部直言，尊重不同意法官的見解，會考慮下一步行動。

紐約聯邦女法官布赫瓦德在七十五頁的意見書中，同意原告的主張，即被川普拿來當作政策宣布管道的主要推特帳號@realDonaldTrump，是不能因政治觀點而將人排除在外的「指定公共論壇」；而川普基於觀點不同而將特定人士排除於該論壇外的行為，違反憲法第一修正案所保障的言論自由。布赫瓦德說，川普本身雖也享有言論自由，但川普不能為了行使個人的言論自由，而侵害那些批評川普的人的言論自由。

不過，布赫瓦德並未同意原告的要求，即對川普及其社群媒體主任史卡維諾下達解除封鎖的禁制令，顯示她體認到三權分立原則的敏感性。但曾主張川普使用推特不受憲法第一修正案規範的美國司法部卻說，他們並不同意法庭的決定，會考慮接下來的步驟。不過，原告之一、美國哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所的主任傑佛，對判決結果表示歡迎，認為這反映出憲法第一修正案的原則也適用於政府對新傳播平台的審查。

包括大學教授、警察與漫畫家等七人以及哥大奈特第一修正案研究所，去夏就川普封鎖推特追隨者提告川普及其政府；原告指控，他們在川普的推特上張貼批評川普政策的推文後遭封鎖，雖仍能在不登入的情況下看到川普的推文，但無法轉推或評論川普推文。至於被川普封鎖的人有多少，只有川普本人知道。