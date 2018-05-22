中國副教授批修憲 恐丟教職

2018-05-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕自由亞洲電台（RFA）引述二十日流出的校園文件報導，中國中南財經政法大學副教授翟桔紅，因在課堂上批評修憲、人民代表大會制度等敏感議題，遭學生向當局告密，不僅遭學校記過、調離現職並開除中共黨籍，還被提報取消教師資格。多名慘遭整肅的教師透露，中國當局以告密制度監控師生已是常態。

這份由中南財經政法大學中共黨委會給教育部黨組的報告顯示，公共管理學院女副教授翟桔紅四月二十五日講授「政治學原理」課程時，對修憲、國有企業產權及人大制度表達非議，並講述他國政治制度，被指違反政治紀律和政治規矩，以及教育部的「紅七條」禁令；當時有學生提出質疑，但她「否定了學生的看法」。

校黨委常委會已通過調查組和紀委建議，給予她記過、開除黨籍、調離教學及研究職務等處分，並建議取消其教師資格。文件顯示，翟桔紅受處分的理由是「違反課堂紀律、講授錯誤觀點、發表不當言論、產生錯誤影響」；「錯誤介紹我國國有企業產權制度，妄議我國人民代表大會制度，片面介紹其他國家或地區政治制度，在學生中產生了負面影響」。

對此，曾受打壓的貴州民族大學前教師曹振華指出，當局要求教師在課堂上向學生灌輸中共意識形態，不許發表與官方相左的言論。校方政治保衛處的警察，會在課堂中安插學生告密者，監視並舉報表達異議的師生。此外，許多大學教室裡還裝有攝影機，以便校方相關部門進行遠端同步監控。

涉及敏感事件研究遭開除的重慶師範大學前教授譚松也透露，翟桔紅的遭遇是官方在高等教育領域全面監控的結果。告密者主要有兩種，一為安插在學生當中的「資訊員」，二是受到「紅色漿糊」洗腦的學生。