川金會前打中國牌 金正恩2會習近平

2018-05-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國外交部八日證實，北韓領導人金正恩時隔逾四十天，七日至八日再次前往中國，在遼寧省大連市與中國國家主席習近平就朝鮮半島情勢「進行深度交流」。與此同時，美國總統川普八日透過「推特」預告，將就美中貿易及北韓議題與習近平越洋通話。美國和北韓預計數週後舉行領袖高峰會，分析指出，金正恩罕見地接連訪中，是為「川金會」作準備，會晤習近平旨在尋求北京支持，打「中國牌」以增強對美國的談判優勢，中方則企圖藉此確保北韓認真執行棄核宣示。

中國外交部聲稱，金正恩向習近平表示，再次赴中通報當前區域形勢發展情況、北韓國內發展暨北韓勞動黨建設近況，是希望與中方加強戰略溝通及合作，推動兩國友誼深入發展，促進區域和平穩定，而「實現朝鮮半島無核化是北韓始終如一的明確立場。只要消除對北韓的敵視政策和安全威脅，北韓沒有必要擁核，無核化是可以實現的。希望透過美國和北韓的對話建立互信，各方負責任地採取分階段、同步性的舉措，全面推進半島問題政治解決進程，最終實現半島無核化和持久和平」。

習近平則向金正恩強調，中方支持北韓堅持半島無核化，支持美國和北韓對話協商解決半島問題，願意繼續和各方合作推進半島問題和平對話解決進程。此前，金正恩曾於三月二十五日至二十八日搭乘火車前往北京會晤習近平，這是金正恩掌權後首次赴中訪問，但直到金正恩返回北韓後，消息才獲得證實。

金、習此次在大連會晤期間，雙方皆有多名黨政高層參與，北韓方面包括勞動黨中央政治局委員李洙墉、金英哲和李勇浩，以及金正恩胞妹、中央委員會第一副部長金與正；中方則有中共政治局委員丁薛祥和楊潔篪、外交部長王毅等。中央社指出，兩人選擇在大連棒槌島會面，可解釋為給金正恩或美國「當頭棒喝」，甚至是習近平企圖塑造全球社會主義陣營「帶頭大哥」形象。

另一方面，日本首相安倍晉三、中國國務院總理李克強與南韓總統文在寅，九日將在東京舉行三國領袖高峰會。文在寅八日向日本「讀賣新聞」透露，上月二十七日南、北韓領袖峰會期間，金正恩曾表示「隨時準備好和日本展開對話」。文在寅指出，「我尤其認為日本和北韓應該重啟對話。若日本和北韓關係正常化，將大大促進東北亞和平及安全，影響範圍不只有朝鮮半島」。與此同時，南韓外交部八日證實，北韓已向國際民航組織（ICAO）提交開通從平壤經南韓仁川飛航情報區（FIR）飛往第三國的國際航線，南韓國土交通部等相關部會正在對此進行研究。