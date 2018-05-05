中國軍事挑釁 美警告「會有後果」

2018-05-05

以雷射武器射傷美軍飛行員眼睛

〔駐美特派員曹郁芬、國際新聞中心／綜合報導〕對中國在南海島礁部署飛彈，以及在東非國家吉布地的基地內以雷射武器瞄準美國軍機，造成飛行員眼睛受傷，美國白宮與國防部三日同表關切。被問到中國最近的軍事作為是否挑戰到美國總統川普的紅線時，白宮發言人桑德絲說，美國知道中國在南海的軍事化，直接向中國表達了關切。她警告說：「這會有短期和長期的後果」。

考慮不邀中國參與環太平洋軍演

桑德絲沒有說明後果為何，僅表示會有進一步資訊告知媒體。曾任美軍太平洋司令部顧問的塞耶茲向路透表示，中國「大舉增強」南海武力，美國可能的回應是取消邀請中國參加今年七月在夏威夷展開的環太平洋軍事演習。該演習是全球最大的國際海上軍事演習，今年預計有二十七國參加。

美國國防部發言人懷特在新聞簡報會上表示，美國對中國在南海的軍事化有強烈表態，中國必須了解自己是航行自由的受益者，美國則是保證人。美國會繼續執行航行自由的任務，讓中國了解他們不能、也不應該保持敵意。

美將繼續執行南海航行自由任務

美國國防部證實，兩位美國空軍C-130運輸機駕駛在吉布地因為中國發射的軍事等級雷射武器，導致眼睛受到輕傷，但不會有長期的後遺症。懷特說，此舉對美國的空軍人員造成真正的威脅，美國嚴肅看待此事，已正式對中國政府發出外交照會，要求調查。她表示，過去也有類似事件，但美方並未提出外交照會，這次是因為有美軍受傷且事件頻率愈來愈高而決定採取行動。另一位國防部發言人證實，這類事件在過去幾週發生兩次，總計已有約十次。

針對美方指控，中國國防部新聞局在官網回應「與事實完全不符」。外交部發言人華春瑩也在四日例行記者會上說，「中方經過認真核查，已經明確告訴美方，美方所謂指責與事實完全不符」。

中國去年七月在吉布地設立首個海外軍事基地，據傳可使用該基地至二○二六年。美軍的吉布地基地距離中國基地僅一．六公里，派駐四千人，是美國在東非軍事任務大本營。