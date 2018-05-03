全球軍費擴張 中國增額最多

2018-05-03

中國支出僅次美國 印度第五

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所（ＳＩＰＲＩ）」二日發布二○一七年全球軍事開支報告，顯示全球軍費支出相較二○一六年上升一．一％，來到一．七三兆美元，約佔全球國內生產毛額的二．二％，成為自冷戰以來的最高金額。軍費支出排名前五的國家依序為美國、中國、沙烏地阿拉伯、俄羅斯、印度。報告指出，中國去年的軍費增加額度是所有國家當中最多的；中國與周邊多國間的緊張關係，驅動亞洲地區增加軍費支出；而全球軍事開支的成長，不利於各國尋求和平解決衝突。

報告顯示，美國去年的軍費支出為六一○○億美元，穩居排行榜第一，佔全球軍事花費的三十五％，並超過排名第二至第八名國家的加總金額。全球排名第二，在亞洲地區位居第一的中國，去年軍費支出二二八○億美元，約佔全球總額十三％，比二○○八年的五．八％多出逾一倍，軍費增額約一二○億美元，是所有國家當中增加最多的。

根據美國國防部報告，二○○七年至一六年，中國政府每年已增加八．五％軍事花費，其領導人「似乎下定決心，即使中國經濟成長減緩，仍會在可預見的未來提高國防支出」。

俄遭制裁砍預算 被沙國取代

根據ＳＩＰＲＩ報告，沙烏地阿拉伯去年以六九○億美元軍費支出取代俄國，躋身全球軍費支出第三大國。排名第四的俄國去年軍事支出銳減，為一九九八年以來首見，僅六六三億美元，比前年減少二十％。莫斯科一九九八年是因為亞洲金融危機被迫削減軍事開銷，去年則是因為西方國家對莫斯科大幅祭出經濟制裁，重創俄國國庫，加上石油價格大跌，迫使當局大砍國防預算。

與此同時，受到俄國威脅影響，中歐和西歐國家去年的軍事花費各增加十二％和一．七％。總計北大西洋公約組織二十九國的軍費支出為九千億美元，佔全球五十二％。

印度軍方人事成本龐雜

值得注意的是，印度去年的國防開支增加五．五％，來到六三九億美元，擠下法國成為全球第五大軍事開支國，反映出地緣政治緊張、印度仰賴進口武器及軍方人事成本龐雜等情況。印度軍費僅十四％用於武器現代化，卻有高達六十三％是用來支付薪水與退休金。印度約有一四○萬現役軍人與超過二○○萬退役軍人。

ＳＩＰＲＩ資深研究員魏茲曼（Siemon Wezeman）指出，來自中國和巴基斯坦的壓力促使印度政府決定擴展、強化、現代化該國軍事能力，而中國和周邊許多國家間的緊張關係，驅動亞洲增加軍費支出。報告顯示，來自中國和北韓的威脅是日本去年增加國防預算的重要考量，日本已連六年擴張軍費。報告中全球軍費排名第六至第十名依序是法國、英國、日本、德國與南韓。