全球軍費擴張 中國增額最多

2018-05-03

中國支出僅次美國 印度第五

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所（ＳＩＰＲＩ）」二日發布二○一七年全球軍事開支報告，顯示全球軍費支出相較二○一六年上升一．一％，來到一．七三兆美元，約佔全球國內生產毛額的二．二％，成為自冷戰以來的最高金額。軍費支出排名前五的國家依序為美國、中國、沙烏地阿拉伯、俄羅斯、印度。報告指出，中國去年的軍費增加額度是所有國家當中最多的；中國與周邊多國間的緊張關係，驅動亞洲地區增加軍費支出；而全球軍事開支的成長，不利於各國尋求和平解決衝突。

報告顯示，美國去年的軍費支出為六一○○億美元，穩居排行榜第一，佔全球軍事花費的三十五％，並超過排名第二至第八名國家的加總金額。全球排名第二，在亞洲地區位居第一的中國，去年軍費支出二二八○億美元，約佔全球總額十三％，比二○○八年的五．八％多出逾一倍，軍費增額約一二○億美元，是所有國家當中增加最多的。

根據美國國防部報告，二○○七年至一六年，中國政府每年已增加八．五％軍事花費，其領導人「似乎下定決心，即使中國經濟成長減緩，仍會在可預見的未來提高國防支出」。

俄遭制裁砍預算 被沙國取代

根據ＳＩＰＲＩ報告，沙烏地阿拉伯去年以六九○億美元軍費支出取代俄國，躋身全球軍費支出第三大國。排名第四的俄國去年軍事支出銳減，為一九九八年以來首見，僅六六三億美元，比前年減少二十％。莫斯科一九九八年是因為亞洲金融危機被迫削減軍事開銷，去年則是因為西方國家對莫斯科大幅祭出經濟制裁，重創俄國國庫，加上石油價格大跌，迫使當局大砍國防預算。

與此同時，受到俄國威脅影響，中歐和西歐國家去年的軍事花費各增加十二％和一．七％。總計北大西洋公約組織二十九國的軍費支出為九千億美元，佔全球五十二％。

印度軍方人事成本龐雜

值得注意的是，印度去年的國防開支增加五．五％，來到六三九億美元，擠下法國成為全球第五大軍事開支國，反映出地緣政治緊張、印度仰賴進口武器及軍方人事成本龐雜等情況。印度軍費僅十四％用於武器現代化，卻有高達六十三％是用來支付薪水與退休金。印度約有一四○萬現役軍人與超過二○○萬退役軍人。

ＳＩＰＲＩ資深研究員魏茲曼（Siemon Wezeman）指出，來自中國和巴基斯坦的壓力促使印度政府決定擴展、強化、現代化該國軍事能力，而中國和周邊許多國家間的緊張關係，驅動亞洲增加軍費支出。報告顯示，來自中國和北韓的威脅是日本去年增加國防預算的重要考量，日本已連六年擴張軍費。報告中全球軍費排名第六至第十名依序是法國、英國、日本、德國與南韓。

  • 去年十一月在北京人民大會堂前歡迎美國總統川普訪問中國的人民解放軍部隊。（美聯社檔案照）

    去年十一月在北京人民大會堂前歡迎美國總統川普訪問中國的人民解放軍部隊。（美聯社檔案照）

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