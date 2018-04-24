中國江西推綠色殯葬 擬強逼民眾上交棺材

2018-04-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國江西省東北部的上饒市近來強推「綠色殯葬」，初期以每具兩千人民幣（約九千五百台幣）價格大量收購棺材，集中以挖土機銷毀後，再用於「生質能發電」；未來還將對拒不交出棺材的店家和居民處以罰鍰，並將棺材沒收。當局力求實現「二○二○年全市火化率百分之百」，已言明若有民眾在此期間私自土葬先人，將強行起骨火化。

中國媒體報導，上饒市信州區市場和質量監督管理局十八日下午夥同民政執法大隊、森林公安、公安分局朝陽派出所、朝陽鎮政府部門等，「訪查」朝陽鎮下潭居委會兩戶棺材店鋪，對緊閉店門的商家「耐心進行思想工作，用通俗的語言解釋說明綠色殯葬、回收棺材的意義」，並讓店主「認識到自己錯誤，當場打開店門，同意將店內二十餘具棺材予以清理」。

此外，也有居委會幹部為了實現「扎實完成通道沿線整治工作、可視範圍內沒有亂埋亂葬的墳墓」，帶頭遷移位於高速公路旁的祖墳。

同時，弋陽縣也接獲舉報，得知一名八十一歲村民日前去世後，家屬將其遺體入棺土葬，遂率領民政局、公安局、城管局、城建局組成的殯葬綜合執法工作組，對該起違規土葬「強行起棺」，並將棺材和遺體送往縣殯儀館進行火化處理。弋陽縣宣稱，該縣自啟動「綠色殯葬」工作以來，全縣共火化四十人，無一土葬，火化率百分之百。

十五日下午，鄱陽縣樂豐鎮綠色殯葬改革現場推進會，在樂豐鎮茨山村召開「砸棺」活動，集中銷毀近四百具棺材，藉此「引導鎮民以實際行動倡導文明喪葬，樹立文明和諧新風」。活動相關負責人表示，該鎮五天內便蒐集近四百份棺材收繳承諾書，並在十五日出動兩台挖土機「重拳砸毀殯葬陋習」，還聲稱砸毀的棺材將被用於「生質能發電」，不必擔心浪費資源。