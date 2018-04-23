澳洲發明「超級海綿」 搞定海上漏油

2018-04-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕由澳洲南部阿得雷德（Adelaide）福林德斯大學（Flinders University）領導的跨國研究團隊宣布，研發出一種「超級海綿」，連往往造成海洋生態浩劫的油輪漏油，均可有效清除。這項研究成果發表在「先進永續系統（Advanced Sustainable Systems）」期刊，主持這項研究計畫的喬克（Justin Chalker）指出，他們旨在找出一種低成本又能重複使用的除污工具，用於清除原油、柴油等海上的溢漏油。

原料為食用油與石油廢棄物

其實，這項新發明並非真的海綿，而是由菜籽油和硫製成的高分子聚合物，其原料為食用油與石油業的副產品廢棄物，成本低廉，也可以真的擠壓，方法之一是先將該聚合物擠入過濾器中，再將混雜油污的髒水從過濾器裡抽出，即可讓過濾的海水回歸海洋，髒污則被聚合物吸收，而且還能重複使用。

據「國際油輪船東防污聯盟（ITOPF）」統計，光去年就有約七千公噸原油外洩到大海。在二○一○年英國石油公司（BP）租用的「深水地平線（Deepwater Horizon）」鑽油平台事件中，就有相當於四九○萬桶的原油嚴重污染墨西哥灣。

去年約七千公噸原油外洩到大海

喬克指出，這種聚合物對環境有益，還能消耗過剩的硫，未來只要增加產量，即可降低成本，相較於其他用來除油的物質，在價格上有競爭力。尤其在亞洲、非洲及南美洲，這類污染會影響當地的地下水、飲水與魚類等重要主食，這項新發明可望對開發中國家大有助益。 荷蘭石油大廠「殼牌（Shell）」數據顯示，每年在提煉石油與天然氣的過程中，共抽取達六千萬公噸的硫。

喬克還說，這項新發明的市場放眼全球，包括南美洲厄瓜多境內的亞馬遜盆地，以及石油蘊藏豐富的非洲奈及利亞尼日河三角洲。研究團隊成員還包括葡萄牙「分子醫學研究所（IMM）」及英國劍橋大學學者，研究人員與工程師及政府機構合作量產計畫，預定明年進行實地測試。不過，澳洲「聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）」科學家胡克（Sharon Hook）也警告，還必須進行更多試驗，以免屆時雖清除油污，卻不經意地引發其他有害海洋的作用。