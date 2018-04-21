3澳艦橫渡南海 遇中國「挑戰」

2018-04-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲媒體廿日披露，三艘澳洲軍艦日前航行通過有主權爭議的南海水域時，遭到中國海軍船艦的「挑戰」（challenge），時間點據信是中國在南海舉行歷來最大規模軍演之際。澳洲總理滕博爾稍後表示，澳洲海軍有「充分權利」橫渡南海；中國國防部則說，中澳軍艦之間並非「挑戰」，而是「相遇」。

中澳海軍禮貌「交流」

澳洲廣播公司新聞報導，國防消息人士證實，澳洲海軍「安薩克號」（HMAS Anzac）、「土烏巴號」（HMAS Toowoomba）與「成功號」（HMAS Success）日前通過南海時，遭到中國解放軍海軍的挑戰。該不具名官員表示，中澳海軍間的「交流」（exchange）有禮，但「堅定」（robust）。這三艘澳洲軍艦目前在越南胡志明市進行三天親善訪問，澳洲國防部不願評論其通過南海的相關任務細節。

刻在倫敦訪問的滕博爾雖未特別就此事發言，但卻意有所指表示，根據國際法，澳洲海軍有充分權利在南海執行航行與飛越的自由；澳洲國防部稍早也說，澳洲軍方數十年來與南海上及其周邊國家維持穩健的國際參與計畫，澳洲船隻與軍艦也將持續根據國際法執行航行與飛越上空的權利，包括在南海。

中國強調使用專業語言

中國國防部廿日午後透過官媒發表簡短聲明，先指控澳媒的報導不符事實，隨即證實中澳軍艦曾於本月十五日在南海海域「相遇」，還強調中方使用「專業語言」與澳方溝通，以及中方的操作「合法合規、專業安全」。中國外交部發言人華春瑩則說，不清楚澳媒所稱的挑戰具體所指為何；至於澳洲政府宣稱擁有航行自由權利，華春瑩說，倘若澳方意指依據國際法所享有的正常航行自由就沒有問題。

中媒嗆澳 暗批無事生非

中國官方看似力圖淡化此事的嚴重性，但官媒稍早的態度相對強硬。環球時報引述不具名中國軍事專家的話回嗆澳洲，暗示澳洲有錯在先，否則中國海軍絕對不會予以干擾。該專家還說，中澳海軍的海上接觸有禮，顯示中方並未干涉澳洲在南海的航行自由，澳媒的報導與官員的回應，根本無事生非，為近來渲染「中國威脅論」另一明確例證。