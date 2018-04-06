她衝土俵CPR救人 相撲協會竟廣播：女性請下去

2018-04-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本相撲迄今仍保有諸多傳統和習慣，「嚴禁女性進入土俵（即相撲擂台）」即為其一。日本「大相撲（即職業相撲）」四日在京都府舞鶴市舉行的巡迴賽中，就發生市長多多見良三於致詞時因腦溢血突然倒地，擁有護理師執照的女性觀眾見義勇為，跑到土俵上施以心肺復甦術（ＣＰＲ）等急救動作，卻立即遭現場播報員驅趕，之後主辦單位還疑似為了「消除污穢、避邪」等理由，在土俵上撒了比平常更多的鹽，而引發軒然大波的事件。日相撲協會理事長八角信芳當天已公開謝罪，表示「對攸關人命的情況處置失當，深表歉意」。

還撒鹽除穢 日相撲協會事後致歉

事件當天，當時在土俵上對決的「白鵬」與「鶴龍」，都是相撲力士中最高位階的橫綱，比賽精采可期，六十七歲的多多見在場中致詞時，突然喪失意識、直接往後倒在土俵上，全場陷入一片混亂。

媒體報導，聽到有人在喊「在座有醫師嗎？」一名女子就率先踏上土俵，趕緊對市長施以ＣＰＲ，有人詢問這名女性是不是醫療相關人員，她說自己是護理師。之後還有兩名女性想進入土俵，卻被相撲協會人員阻止，不久就聽到三次廣播，要求「女性請下去」，最後還補了一句「男性請上來」，這名女子聽到後說，「明明是救人，何必如此。」但她仍熟練地進行ＣＰＲ，待消防隊員趕到後，才放心由他們接手，離開土俵。

目擊者指稱，該協會在女子離開土俵後，就開始大撒鹽巴（相撲比賽前的一種「去污」、維持土俵神聖性的儀式），當時還有好幾名男子在土俵上，似乎旨在補救相撲自古以來禁止「不潔的」女性踏入土俵一步的陳規。據報導，多多見診斷為蜘蛛膜下腔出血，手術後已脫離險境，惟尚需住院一個月。

二○○○年時，該協會也曾以同樣理由，婉拒時任大阪府知事的太田房江，在土俵上頒獎給獲得優勝的力士。日本早稻田大學學者中林美惠子提到，這起事件可見日本社會保守的一面，在現代令人難以置信。