涉收格達費獻金 法前總統被訴

2018-03-23

薩科茲最重可判10年

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國前總統薩科茲（Nicolas Sarkozy）因涉嫌接受利比亞前獨裁者格達費五千萬歐元（約十八億台幣）非法資金資助二○○七年選戰，遭警方拘留兩天偵訊後，二十一日晚間交保，被依收賄、非法政治獻金等罪嫌起訴，正式列為嫌犯調查。收賄罪最高可判處十年徒刑。

根據媒體刊出的答辯詞，二○○七到一二年擔任總統的薩科茲否認所有指控，並指這是「獨裁者格達費和他的黨徒的操弄」，「我在毫無具體證據下被指控」，「自二○一一年三月十一日以來，這起誹謗令我生不如死」，「我已經為此事付出沉重代價：我以一．五個百分點之差輸了二○一二年的總統選舉，這一．五個百分點是格達費和他的親信害的」。

法國當局一三年對這起可能是數十年來最具殺傷力的政治獻金醜聞展開調查。本案起於一一年三月薩科茲政府帶頭呼籲、並投票支持聯合國安理會決議軍事介入利比亞內戰之際，格達費之子賽義夫指稱，「薩科茲必須歸還利比亞資助他選戰的錢…我們有證據」。薩科茲○七年上任總統後，即邀請格達費來法進行國是訪問。

調查新聞網站Mediapart一二年披露○六年底利國情報局長庫薩簽署文件，批准支付五千萬歐元「支持」薩科茲競選總統；中東事務資深記者米努伊（一一年三月訪問格達費錄音於一四年曝光，格達費說薩科茲在內政部長任內主動上門尋求資助。

與格達費政權往來密切的黎巴嫩裔法國軍火商達凱丁一六年在Mediapart的訪談，加速當局調查腳步。他說，○六年底到○七年初共三次帶著裝滿格達費政府提供現金的手提箱，從的黎波里到巴黎親手交給薩科茲和他的幕僚長蓋昂。