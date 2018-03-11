川金會火速定案 白宮：零讓步

2018-03-11

北韓須先兌現棄核承諾 元首會談才能成行

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普同意與北韓領袖金正恩會面一事，遭人質疑決策過於草率。對此，白宮九日表達立場，強調美方毫無讓步，要求北韓棄核的立場維持強硬，且暗示美朝元首會談的先決條件，在於北韓採取具體行動先兌現棄核承諾，而在此期間內，美中日三國對北韓的制裁，將不會有所讓步。

五月登場？白宮口徑不一

對於美朝會談火速定案，白宮新聞秘書桑德絲九日出面「踩煞車」，強調須看到北韓在無核化上採取「言行一致」的具體行動，會談才會成行，但她未說明希望北韓採取何種確切行動。桑德絲也解釋，美方並未做出任何讓步，反而是北韓確實給出承諾，且川普僅是接受金正恩「會談」邀請，美朝雙方尚未進入「談判」階段。

針對南韓方面稱會談將在五月底前舉行，桑德絲澄清時間、地點仍未定。桑德絲的說法似乎是為會談設下前提條件，但是華爾街日報稍後引述一位不具名白宮官員說法，強調北韓的邀請已獲知會及接受，仍然成立，美方預期北韓將遵守他們的承諾，倘若出現任何變化，才會重新評估「川金會」是否成行，顯示白宮內部似乎口徑不一。

此外，副總統彭斯和國務卿提勒森九日均指出，當前局勢發展顯示，川普對北韓「零讓步」的策略奏效，美方將會持續予以「最大施壓」。日本首相安倍及中國國家主席習近平在與川普通話後，也都承諾不會放鬆制裁北韓。

北韓官媒隻字未提會談

事實上，美國政壇和學界對於川普的決定多不能苟同，華府智庫「傳統基金會」韓國專家克林諾（Bruce Klingner）指出，川普似在未取得回報下應允，甚至沒有要求北韓釋放三名美國人質。曾與北韓協商的前國務院助理國務卿李維亞（Evans Revere）則說，美朝雙方對於無核化有不同定義，美方視此為北韓放棄核武；北韓則可能視此為美方撤離駐韓美軍和區域內的核威懾設施。他更警告，倘若會談衍生誤解或失敗收場，面子盡失的川普也可能採取軍事行動。

另一方面，北韓勞動黨機關報「勞動新聞」十日不改強硬態度，聲稱平壤當局「不會對軍事力量、制裁或封鎖低頭」，「更不會任由美國根據自身規則判定善惡，踐踏正義與真相」。該報並譴責美方制裁「違反國際法、侵犯主權」，是「非常危險、可能引爆戰爭」之舉，但不論該報或北韓其他媒體，均對「川金會」隻字未提。