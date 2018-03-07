毒殺政敵史不絕書 金正男近年最大咖

2018-03-07

〔編譯魏國金／綜合報導〕自古以來，下毒剷除政治異己屢見不鮮，埃及豔后克麗奧佩特拉、亞歷山大帝以及拿破崙據傳皆是遭毒殺而亡；而當代也不乏案例，以下為較知名案件：

蓖麻毒素殺人事件：

一九七八年九月，保加利亞異議人士馬科夫（Georgi Markov）在英國廣播公司（BBC）國際台值班後，正等巴士回家時，突覺大腿被狠戳一下，他轉身看到一名男子撿起一把雨傘，三天後他即死亡。

驗屍報告發現，他被一枚含有○．二毫克蓖麻毒素的微小彈丸所殺，據信彈丸是從雨傘射出。蓖麻毒素的毒性六千倍於氰化物，一顆鹽粒大小的蓖麻毒素就足以致人於死。

VX暗殺事件：

二○一七年二月，北韓領導人金正恩同父異母長兄金正男，光天化日之下在吉隆坡機場遭兩名女子攻擊，監視器畫面顯示，兩女在金的臉部抹撒不明物體。他出現癲癇，到院前死亡。法醫在他的臉、眼驗出神經劇毒VX成份，VX作用迅速，會引發呼吸困難與心臟衰竭，只需微量，不論是透過吸入或皮膚吸收，就足以致人於死。

釙-210謀殺事件：

二○○六年十一月，前俄國情報員利特維內柯（Alexander Litvinenko）在倫敦高檔飯店與兩名俄國熟人茶敘，四十三歲的他隨後病倒，並被發現他的茶水添加了釙-210，這種昂貴稀有的放射性同位素為俄國製造。他痛苦掙扎三週後不治，遺體置於鉛製內棺，以防輻射外洩。

英國調查人員認定，俄國總統普廷「或許批准」該謀殺。該案引發英國民眾憤怒，因為當局在倫敦許多據點發現輻射性蹤跡，媒體稱這是全球首例的「核子恐怖攻擊」。

戴奧辛毀容事件：

二○○四年九月，與親俄候選人亞努科維奇角逐總統大位的烏克蘭親西方反對黨領袖尤申科重病，經奧地利醫院數月的檢測後斷定，他是戴奧辛中毒，他體內的戴奧辛濃度是正常人的一千倍。他臉部膨脹、長滿痘瘡，他認為戴奧辛毒劑來自俄國工廠。

神秘毒物攻擊事件：

一九九七年九月，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的政治局領袖馬夏爾（Khaled Mashal）在約旦首都安曼遭兩名以色列特工自耳朵注射不明毒劑，隨即陷入昏迷。約旦當局逮捕兩名特工，要求以色列交出解毒劑，以國總理納坦雅胡只能照辦，並釋放巴勒斯坦精神領袖雅辛，以平息約旦憤怒。