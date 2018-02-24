中國打權貴 接管吳小暉安邦集團

2018-02-24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國保險監督管理委員會廿三日發布公告指稱，鑑於「安邦保險集團」違法經營、虛增資本，集團償付能力受到嚴重影響，即日起一年內將由官方「空降部隊」全面接管，包括其海外資產。而去年遭拘押的安邦前董事長兼總經理、已故中共領導人鄧小平外孫婿吳小暉，也因集資詐騙、職務侵占等罪被提起公訴，「紅二代」權貴遭重擊，安邦帝國形同覆滅。

近年迅速擴增保險大鱷

中國保險大鱷安邦集團近年透過鉅額增資、海外併購和不透明的股權結構，迅速成長為總資產近九．四兆台幣的中國巨型民營企業，但其資本來源和吳小暉的政治背景屢屢引發外界質疑。吳小暉憑借自己紅三代的身分竄起，迅速結交中國紅二代，如中共開國元帥陳毅之子陳小魯、中國國務院前總理朱鎔基之子朱雲來，他們二人後來均成為安邦董事。

吳小暉去年六月即傳出被中國當局扣留調查，中國保監會事隔八個月明文指出，吳因涉嫌「經濟犯罪」，近日由上海市人民檢察院第一分院，依集資詐騙和職務侵占罪提起公訴，但未透露其涉案細節。

中國保監會亦指出，工作小組去年六月進駐安邦實地檢查、監管後發現，集團經營違反保險法規，可能嚴重危及其（債務）償付能力。因此，保監會即日起依法接管安邦，將會同中國人民銀行、銀行業監督管理委員會、證券監督管理委員會、國家外匯管理局等相關部門成立三十一人接管小組，全權行使股東大會、董事會、監事會和經營層之職責。

中國保監會的接管作業以明年二月廿二日為限，但可依作業進度延長最多一年。事實上，安邦遭接管早有端倪，中國「財新周刊」去年的「穿透安邦魔術」專文，以及中國銀監會主席郭樹清在中共黨報「人民日報」的專訪就批評，安邦的「少數不法份子」透過循環出資放大資本，並利用保險資金虛假注資，已危及金融改革及銀行體系安全。安邦更被指控「將境內資產透過海外投資輸送至境外」，直接觸碰中國當局底線。

強調保持民營 股權重整

儘管中國保監會強調，接管工作將引入優質社會資本，在保持集團民營性質不變的情況下，完成股權重整，但紐約時報、華爾街日報等外媒憂心，安邦此前在海外大肆收購的企業和房地產，如紐約華爾道夫飯店、舊金山威斯汀聖法蘭西斯飯店等，如今等同直接受中國政府控制。報導指出，接管後將加速安邦集團出售海外資產；代為經營華爾道夫飯店的希爾頓飯店集團執行長納塞塔則稱，不能排除華爾道夫飯店日後遭出售。

法新社報導，中國政府去年一改過去鼓勵中國企業擴張海外市場的態度，針對企業的海外投資計畫設下諸多限制，包括須符合自身財務狀況，避免高槓桿融資等，以防潛在金融危機爆發，安邦、海航、復星和萬達等集團均是中國政府出手整頓的目標，而中國政府此舉也是對在民營企業內位居要角者，如吳小暉等紅色權貴資本階級形成震懾作用。