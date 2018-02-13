華府立場轉變 彭斯：美準備好與北韓對話

2018-02-13

北韓想談 我們就談

〔編譯茅毅／綜合報導〕甫結束南韓平昌冬季奧運會行程的美國副總統彭斯，十日在返美的「空軍二號」專機上，接受華盛頓郵報專訪時表示，在平壤的非核化確實有所作為前，將持續加強對其施予最大壓力，「但如果你們（北韓）想談，我們就談」。彭斯這番話顯示川普政府的立場已有所轉變，美國國防部長馬提斯也呼應此「聽其言、觀其行」的態度，他十一日在飛往羅馬途中強調，兩韓關係是否在冬奧融冰後持續修好，「目前還言之過早」。

冬奧行 美外交官批彭斯行為失格

美國有線電視新聞網（CNN）引述高層外交官員報導，彭斯的冬奧行「錯失良機」，他與脫北者等人會面、在開幕式時未起立鼓掌歡迎兩韓代表隊等作為，有辱美國的超級強權形象。

南韓統一部十二日則表示，北韓高層級代表團訪問南韓，為和平解決朝鮮半島問題提供動力，但非核化並未取得進展，南韓接下來將設法安排更多因韓戰造成家人分隔兩地的離散家庭團圓，並尋求降低兩韓軍事緊張，為兩韓峰會的實現創造有利條件，最終引導北韓和美國展開對話。

彭斯也強調，在北韓真正有所作為，讓美國及其盟邦相信，平壤正朝非核化踏出有意義的一步之前，美國及其盟國不會停止施壓。

據華郵報導，彭斯訪問南韓期間，南韓總統文在寅向彭斯保證，會向平壤表明，僅憑口惠不會使其獲得經濟或外交上的好處，唯有採取邁向非核化的具體措施。基於文在寅提供的前述保證，彭斯有信心替冬奧後與平壤的交往背書，他稱這種策略為「最大施壓與交往齊頭並進」。但彭斯被問到，何謂具體措施時，僅回以「我不知道」。

兩韓修好？美：言之過早

在此同時，馬提斯正展開為期一週的歐洲訪問行程。他在飛往義大利的飛機上表示，北韓是否藉由冬奧舒緩緊張情勢，冬奧落幕後是否延續此態勢，目前都不清楚。他還說，他知道外界正觀察美韓關係是否因北韓而出現裂痕，但「根本沒有所謂裂痕」。

南韓統一部表示，由北韓領袖金正恩胞妹金與正擔任特使的高層級代表團來訪，顯示北韓對改善兩韓關係「有強烈意願」，但在朝鮮半島非核化的堅定立場下，南韓將切實執行對北韓的國際制裁行動，並透過兩韓關係改善，引導北韓與美國對話。

另據路透十二日引述消息人士的話，國際奧委會（ＩＯＣ）主席巴赫將在廿五日冬奧閉幕後訪問北韓，這也是ＩＯＣ與兩韓達成的協議之一。

三方上月廿日在瑞士洛桑就北韓參賽選手人數、參賽項目及兩韓選手於開幕式時共同入場簽署協議，由於距離兩韓代表團上次在奧運一起入場已逾十二年，因此該協議被視為一項突破。