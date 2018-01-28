巴黎淹大水 專家警告鼠患跟著來

2018-01-28

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦二十七日報導〕因連月來暴雨不斷導致法國首都巴黎的塞納河水位持續上漲，預計週末將達到至少六公尺高，未來一週恐怕都不會消退。根據警方指出，巴黎市內已有超過一百五十名河岸居民被迫遷移，大巴黎地區更有高達四百多人撤離住居，另有近千房屋喪失電力。由於洪水也迫使老鼠大舉搬離巴黎的下水道，專家警告可能帶來大規模鼠患，請居民注意衛生安全。

不到兩年出現兩次大水患

法國水患警戒共分綠黃橙紅四級，紅色警戒最嚴重，橙色表示有重大水患風險。全國包括巴黎市目前共有二十三省列橙色警戒。法國北部多條河流均因大雨暴漲，開年以來降雨量已累計達一百八十三公分，是歷年紀錄的兩倍多。巴黎副市長布羅塞爾（Colombe Brossel））示，在不到兩年裡出現兩次大水患，警告人們氣候變化是一個現實，未來需要改變建造整座城市的方式以因應氣候變化。

塞納河史上最高水位是一九一○年的八．六五公尺。此次法國官方估測塞納河水位週末可能達到六．二公尺，創下一一八年以來的歷史第三高紀錄，與二○一六年六月的紀錄持平。巴黎市內塞納河堤下兩岸的道路和餐飲業均完全關閉，奧塞美術館、橘園美術館等在內的公共場所部分或夜間暫停開館，附近數個地鐵站也停止運輸和部分關閉。

巴黎最負盛名的羅浮宮二○一六年六月塞納河河水暴漲時，曾把可能淹水區域的畫作、雕像等三萬五千件作品搬到安全處。此次羅浮宮僅關閉下層的伊斯蘭藝術區，估計至少要關閉到二十八日。

巴黎市內原來塞納河的平均水位約在一公尺多左右，此次暴雨導致水位大漲六倍多，部分塞納河上船家已全天輪班，不少人乾脆住在船上，以及時應對船隻被大水沖走的可能性。巴黎市政府也採取重點地區裝擋板等防範措施，巴黎郊區火車Ｃ線行經路線已關閉七站，將一直關閉到卅一日。