高科技監控維族 新疆喊建邊境維穩長城

2018-01-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼前年集體保管護照及去年全面採集去氧核醣核酸（ＤＮＡ）樣本，中國新疆維吾爾自治區政府為加強監控民眾，廿二日又宣告將打造長達五千七百公里的邊境「長城」，運用科技加強一線邊防管理，嚴防外國極端主義、分裂主義及恐怖主義滲透。此說與中國國家主席習近平去年再度指示的「鋼鐵長城」不謀而合，顯示中國政府不斷在當地加強「維護社會穩定」的力道，也讓新疆人權前景更添晦暗不明。

自治區主席：嚴防分裂主義、宗教極端主義滲透

新疆維吾爾自治區第十三屆人民代表大會第一次會議廿二日開幕，自治區主席雪克來提．扎克爾當天發表自治區政府工作報告時，指新疆去年局勢大抵穩定，並提出上述規劃。至於早就在做的網路控管，依然會是維穩重點手段。此外，將在「一線邊防」善用科技及改善道路等基礎建設，「盡最大努力在社會保障管理上不留空白和盲點，確保關鍵領域維持絕對安全」，矢言不讓分裂主義、宗教極端主義及恐怖主義捲土重來。

監控新疆穆斯林經費 是其他地區10倍

中國國家主席習近平二○一四年也曾特別點名，「民族分裂勢力」破壞「民族團結」乃新疆最長遠問題，有「築牢各族人民共同維護祖國統一、維護民族團結、維護社會穩定的鋼鐵長城」之必要，並於去年三月第十二屆全國人民代表大會第五次會議對新疆代表團重申此點。新疆面積佔中國六分之一，與八國接壤，邊界為中國陸地邊境總長的四分之一。當地是少數民族維吾爾族主要分布地帶，但中國政府不顧其固有宗教與文化，持續加強漢化政策，維族因而反彈；當局卻怪「分離主義者」和「恐怖份子」引發事端，近十年除了多次鎮壓釀成至少上百死，還佈下監視器天羅地網，「投資」監控當地穆斯林人均比例，為對付中國其他地區百姓的十倍之多。