印度試射烈火5 可射到中國最北端

2018-01-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕印度十八日成功完成可攜帶核彈頭的地對地烈火五型（Agni-V）洲際彈道飛彈的第五次試射，也是距離最長的一次，射程近五千公里，涵蓋亞洲大部分地區，包括中國最北端和歐洲多數地區。這次試射令印度擠進洲際彈道飛彈俱樂部之列，大幅提升其國產飛彈戰力及嚇阻強度。

烈火五型為烈火系列飛彈中最先進的一型，該枚飛彈於當地早上九時五十四分從奧里薩邦外海的卡拉姆島綜合試驗靶場（ITR）射出，飛行十九分鐘，距離達四千九百公里，落點是孟加拉灣的預定目標區。

印度國防部形容，這次試射是對該國防禦能力的「重大提升」。美國科學家聯盟估計，印度擁有一百二十至一百三十枚核彈頭。這是印度自二○一二年來的第五次烈火五型試射，最近一次是在二○一六年十二月，當時曾激怒印度兩大地緣強敵中國與巴基斯坦。中印去年因兩國邊界「洞朗」（印方稱「都克蘭（Doklam）」）爭議，關係再度惡化。

時機巧合的是，這次試射正逢印度「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）會議在新德里召開，其中一項議程正是「核武的不可預測性：管理全球核武框架」。麻省理工學院政治學副教授那蘭推文表示，這次試射適逢「洞朗」爭議及「瑞辛納對話」期間，時機非常有趣。

印度外交部長史瓦拉吉十七日參與「瑞辛納對話」地緣政治議程時強調，恐怖主義是「破壞之母」，若由國家積極支持其威脅更為危險，顯然是暗指巴基斯坦支持恐怖主義。

對此，中國觀察者網評論員指稱，印度雖自稱烈火五型為洲際彈道飛彈，但依照國際標準，射程五千公里的只能算是「中長程彈道飛彈」，其射程不如北韓的「火星十五」洲際彈道飛彈，就連發射準備時間也遠遠落後，迄今仍使用鐵軌發射車，不具實質機動發射及實際作戰能力。