川普擬擴大軍售 外交官成推銷員

2018-01-10

要求主動為軍火商拉生意

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國川普政府即將規劃完成的一項新的「買美國貨」計畫，將大幅放寬美國軍火出口限制，並要求駐外武官、外交官扮演形同推銷員的角色，主動為美國軍火公司拉生意，加強推銷武器，而非止於目前僅提供有限協助。

路透八日獨家引述熟悉這項計畫的消息人士報導，這項最快二月啟動的計畫涵蓋戰鬥機、無人機、戰艦到火砲等各式武器，希望透過鬆綁軍火出口為美國製造業帶來更大經濟利益。依此計畫推動的更主動作法，要求美國外交人員更積極向外國推銷軍售，並向到訪美國的高官簡報，撮合軍火合約。

料將大幅放寬軍火出口限制

一名高官形容，這是將目前外交官推動軍售的作法「一百八十度轉變」；「我們希望商務參贊、駐外武官等人，能作為這些產品的推銷員、推動者，而不被綁手綁腳」。

這項計畫由白宮國家安全會議統籌國務院、國防部和商務部草擬，待高層內閣批准後送交川普宣布，之後有六十天公開意見徵詢期，然後政府將公布更多細節。除了更大幅度利用現有駐外人員資源，還將調整「國際武器貿易條例」（ITAR），該條例為一九七六年起規範軍火出口的核心政策，三十多年來均未徹底修改。

高層官員說，透過放寬軍火出口限制、提供非北約（NATO）盟國和夥伴更優惠的交易條件，將可增加數十億美元的合約和就業機會。白宮和五角大廈拒絕評論此事。國防產業人士和說客私下表示樂觀其成。總統依法有權指示駐外軍職或文職「安全協助官員」協助推動軍售。目前，這些人員僅協助管理美軍海外援助事宜、向外國政府提供採購美國軍火的資訊等。

武器或流入恐怖份子之手

這項計畫勢必導致人權和武器管制倡議人士批評，美國頂尖武器可能流入人權紀錄惡劣國家或恐怖份子之手，助長中東和南亞等地區的暴力衝突。外界也擔心美國是否也將放寬突擊步槍和彈藥出口。華府智庫「史汀生中心」常規防務計畫主任史托爾（Rachel Stohl）說，這項短視的新武器出口政策可能帶來嚴重的長期影響。但官員強調，人權和區域安全顧慮仍是軍售決策考量點。

前總統歐巴馬任內也尋求放寬對美國最信任盟邦出口軍火，但採取較謹慎作法。根據美國國防安全合作局（DSCA）資料，涵蓋歐巴馬執政末期和川普政府的二○一七會計年度，美國軍火出口額四百二十億美元（約一．二四兆台幣），前一年度為三百一十億美元（約九千兩百億台幣）。