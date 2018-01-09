反制抵制者 以色列禁20個團體入境

2018-01-09

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕以色列七日公布一份旅行禁令名單，禁止全球二十個組織和團體入境以國，理由是他們支持巴勒斯坦、參與旨在以非暴力手段抵制以色列的「抵制、撤資和制裁運動」（ＢＤＳ）。以國公安部長爾登（Gilad Erdan）表示：「我們已轉守為攻。抵制以色列的組織必須知道，以色列也能抵制他們，禁止他們入境，傷害以色列公民。」

這項旅行禁令將於今年三月一日起正式生效，但近幾個月來已有許多相關人士被以國禁止入境。被列入黑名單的組織分別來自英國、美國、智利、法國、德國、愛爾蘭、義大利、挪威、瑞典、南非等地，其中包括擁有七十個分會、一萬五千名付費會員的美國猶太團體「猶太人和平之聲」（Jewish Voice for Peace），以及曾於一九四七年獲頒諾貝爾和平獎的「美國教友會」。

儘管相關禁令預定三月生效，去年七月間已有兩名「猶太人和平之聲」成員和三名同伴在前往機場搭機時，被航空公司告知遭以國當局禁止入境。據悉，以國的旅行禁令名單可能不只二十個組織。

以色列國會去年三月修訂入境法，明文禁止「抵制以國者」入境。當局聲稱，相關禁令不會針對特定宗教或種族，也不會禁止維權人士、政治異議份子入境，只會針對ＢＤＳ組織當中的「核心人物」執法。不過，批評者認為，此舉侵害言論自由，有違人權。

ＢＤＳ由民間組織在二○○五年發起，號召民眾以拒買以色列商品等非暴力手段抵制以國，藉此終止以色列對巴勒斯坦領土的占領。此前，紐西蘭歌手蘿兒（Lorde）才因不敵ＢＤＳ支持者的壓力，決定取消上月底在以色列的一場演出。