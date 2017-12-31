北美急凍除舊 紐約跨年夜-11.6度

2017-12-31

紐約史上第二冷跨年夜

〔編譯魏國金／綜合報導〕在2017年尾聲，北極寒流籠罩美國中西部與東北部，連海中鯊魚都被凍到休克，致使半個美國將在酷冷中迎接新年。氣象預報顯示，吸引數十萬跨年人潮的紐約時報廣場除夕夜溫度將下探攝氏零下11.6度，為有紀錄以來該廣場第二冷的跨年夜。加拿大更是寒冷，中部城市里賈納與溫尼伯低溫將達零下50度。

冷颼颼 鯊魚休克擱淺

由於北極寒流侵襲，美國中西部與東北部一片冷颼颼，美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩頭長尾鯊27日被沖上麻州科德角海岸，「大西洋白鯊保育組織」推測，這些鯊魚「可能因冷休克而擱淺」。氣象預報警告民眾注意體溫過低與凍傷，各地也緊急成立避寒中心，提供遊民棲身。

28日上午紐約州沃特頓（Watertown）溫度降至攝氏零下35度。位在美國紐約州與加拿大安大略省間的尼加拉瀑布部分結冰，形成閃耀冰柱。從阿肯色州到緬因州28日皆創下低溫紀錄，冷空氣將滯留到跨年，最南將延伸至德州與佛州。美國東北第一峰新罕布夏州華盛頓山峰頂低溫下探零下37度，破了該州最低溫紀錄。

尼加拉瀑布部分結冰

中西部的明尼亞波利斯跨年氣溫將為零下18度，紐約市為零下11度，與1962年同為氣溫第二低的跨年夜，最低為1917年的零下17.2度。紐約市衛生局建議跨年民眾注意保暖，並避免飲酒使體熱更快流失。紐約警方為防範恐怖份子於跨年夜發動攻擊，在時報廣場周邊除部署狙擊手、安檢人員以及金屬探測器外，今年還特別出動能嗅出揮發性炸藥味道的「輕煙犬」（vapor wake dogs）。

時報廣場加強警戒

由於極度寒冷，緬因州老蘭花海灘的年度跳海活動「Lobster Dip」舉辦30年來首度延期。羅德島的「企鵝跳水」（Penguin Plunge）將於新年如期登場，主辦單位建議有健康問題的民眾不要參與該活動。新澤西、賓州則取消類似活動。

加拿大當局29日宣布因天寒地凍，將取消原定30與31日在首都渥太華舉行的部分慶祝加拿大建國150週年最後紀念活動。在溫尼伯，一名男子上傳影片顯示，倒出的水還來不及觸地就化為冰。加拿大環境部29日維持10省中6省的極度寒冷警告，其中包括最西的卑詩省、亞伯達省、薩克其萬省、曼尼托巴省、安大略省、魁北克省以及西北部的育空地區。魁北克的布羅蒙滑雪場29日因天候因素關閉，蒙特婁東部的奧福德山滑雪場則縮減營運時間。