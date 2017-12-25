史諾登開發手機App 保護筆電不被駭侵

2017-12-25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕曾在二○一三年揭發美國國家安全局（NSA）秘密監控全球通訊計畫，因而遭美國政府通緝的前技術承包商史諾登（Edward Snowden），廿二日公布一款由他協助開發的手機應用程式，可讓手機變身為行動感應器，偵測並記錄用戶的電腦設備受干擾，以及室內遭入侵的情形。

該款手機應用程式名為「避風港（Haven，暫譯）」，由目前獲得俄羅斯政府政治庇護的史諾登，以及美國「新聞自由基金會（FPF）」和「保衛者計畫（Guardian Project）」團隊共同開發，適用於使用安卓（Android）作業系統的手機。史諾登廿二日透過視訊表示，程式一被安裝於備用手機，該支手機就具備感應器功能。當用戶離開筆記型電腦時，只要將備用機置於筆電上，程式就會自動偵測筆電是否遭外力動用。

具體而言，該程式將驅動手機本身的聲音、光線感測器，以及鏡頭、麥克風等裝置，自動偵測並記錄周遭環境變化，並且立即向用戶隨身攜帶的主要手機寄送通知。更重要的是，所有資料不會透過雲端儲存，通知也會經由「端點對端點加密」的通訊系統傳送，具有高度保護性。不僅如此，該程式也能偵測房間內任何變化，舉凡外人入侵、物品被移動等情形，都將無所遁形。

史諾登表示，該程式屬於「開放原始碼」工具，是專為維護人權等「危險領域」人士所設計，盼能保護其電腦內的資料不被強行竄改。他更指出，許多國家的人民可能在一夜間「被消失」，盼日後這款程式能發揮功用，「當特務破門而入，將維權人士帶走時，至少會有其他人察覺」。

該程式已在Google Play軟體商店上架，並在社群網站引發不少討論，有人稱讚該程式資安能力，也有人持懷疑態度。史諾登自二○一三年一直住在俄國，俄國給予庇護，抗拒美國引渡的壓力。