七票之差 秘魯總統險被彈劾下台

2017-12-23

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一四年爆發的巴西跨國石油公司「巴西石油」（Petrobras）貪污弊案，隔年讓當地合謀的拉丁美洲最大營建商「奧德布雷希特」（Odebrecht）行賄十二國案一併曝光，以致中南美政界高層人人自危，近日燒到去年才上台的秘魯總統庫琴斯基身上。曾掌握秘魯經濟大權的他，疑似涉貪十年，反對黨廿一日投票想把他彈劾下台，卻以七票之差功虧一簣；但因庫琴斯基操守已受質疑，下週又將前往檢察總長辦公室應訊，秘魯當前對峙政局恐難在短時間回復平靜。

秘魯為總統制國家，現年七十九歲的庫琴斯基所屬「秘魯變革黨」（ＰＰＫ）並非當前國會最大黨。眼看庫琴斯基涉貪，反對黨上週馬上動用彈劾權，廿一日就此事表決前，先開審查會議十四小時，最初兩小時開場由庫琴斯基列席說明，但他僅認「草率粗心」，強調「我沒貪污且我沒說謊」；最後投票共有多達七十九位議員同意彈劾、十九位反對及廿一位棄權，但未達彈劾過關所需八十七票。

外界原預估庫琴斯基鐵定下台，因上週原本有九十三位議員投票贊成彈劾他。未如所料「運氣用盡」，庫琴斯基馬上在推特宣告勝利，批這次彈劾為政敵「攻擊」民主的「政變」，告訴「秘魯人，明天是我國歷史另一新篇章的開始：和解與國家重建」，聲稱要讓秘魯恢復團結。

庫琴斯基二○○四年起擔任秘魯經濟與財政部部長一年半，後來又當一年總理，直至一三年的十年間，卻疑似共收奧德布雷希特五百萬美元；雙方事到如今仍堅稱那是給庫琴斯基名下公司的顧問費，稱他本人沒經手或拿半點好處。

不過，他逾十年前擔任上述兩項內閣要職，正是在前總統托雷多手下做事。根據奧德布雷希特去年對美國司法部所說，它在拉丁美洲做工程打通關共付了八億美元回扣，最大一筆四．三九億美元行賄金額，有六千萬美元到了秘魯前朝政府關鍵八人手中；目前疑似人在美國的托雷多就收了兩千萬美元，希望把他抓回國審判的秘魯當局正和美方交涉引渡事宜。