日GMO網路集團 將以比特幣發薪

2017-12-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕為消費者和企業提供全方位網路服務的日本網路巨擘「GMO網路集團（GMO Internet Group）」15日宣布，預定自明年3月起，開始以虛擬貨幣「比特幣」支付部分員工薪資。

員工可自由選擇

該集團的總部位於東京，在全球10國擁有逾60家公司，由於其龐大規模與雄厚財力，此舉很可能有助於以加密貨幣發薪的方式漸趨普及。該集團自明年3月起，將用比特幣支付其日本公司的員工月薪，最少1萬日圓，最多則為10萬日圓（約2.7萬台幣）。

該集團發言人石井晴美提到，只要員工願意，就能領比特幣薪水，將先對該集團「GMO網路有限公司」的員工實施，再逐漸擴大到集團的日本公司4000多名員工。據報導，該集團5月時曾做起比特幣的交易和兌換生意，其交易平台稱為「GMO Coin」，GMO Coin具有加密貨幣國際匯兌的特色，還可在電腦與智慧型手機上進行交易。

明年1月，該集團將投入所謂的「比特幣挖礦」生意，經營一個利用北歐的再生能源及尖端半導體晶片技術的次世代比特幣「礦場」，將採用7奈米的製程晶片技術。由於比特幣這類數位貨幣不太受各國央行監管，進行交易時需許多電腦連線，才能驗證交易資料、確保網路安全，參與連線的電腦即可獲得比特幣的「挖礦」權利作為報酬。今年，全球比特幣價格持續飆高，從1月時的不到1000美元大漲至本週的1.7萬美元（約51萬台幣）。

「比特幣雜誌」報導，GMO網路集團相信，加密貨幣未來將發展成「新的全球性貨幣」，因此推廣採用比特幣，對該集團可謂「魚幫水，水幫魚」。

日本「每日新聞」報導，日本的勞工法令規定，資方必須以日圓等被承認的貨幣，給付勞方薪資，但該集團主張，由於以比特幣發薪將在雇主與員工間達成合意下實施，從薪資中扣款買進比特幣，故其做法並未違法。