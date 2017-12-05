明知弗林違法還幫關說 川普涉妨礙司法?

2017-12-05

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著「通俄門」調查因前國家安全顧問弗林認罪而取得重大突破，四面楚歌的美國總統川普，連日透過「推特」猛烈回擊，三日更重砲批評聯邦調查局（FBI）早已「聲名狼藉」，還煽動投資人向誤報調查實情的美國廣播公司（ABC）新聞網提告。然而，川普意外透露早知弗林違法一事，也為自己惹上大麻煩，參議院司法委員會已準備朝川普妨礙司法展開調查。

參院司法委員會準備調查

川普近日的「推特風暴」除重申從未要求前FBI局長柯米停止調查弗林外，也質疑FBI的通俄門案調查方向，甚至抨擊早在五月就被他開除的柯米，指稱FBI在柯米領導下「聲名狼藉、有史以來最差」；川普誓言「讓FBI再次偉大」，並建議現任FBI局長瑞伊（Chris Wray）「有必要清理門戶」。然而，前司法部長霍德（Eric Holder）推文反駁道，FBI仍由同一群人組成，奉獻於無政治傾向的工作，要川普親自到FBI總部尋找「正直和誠實」。

新聞誤報害股市大跌 川普籲股民求償

川普也緊咬特別檢察官穆勒團隊中，曾參與民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓「電郵門」調查、卻因疑似私下批評川普而遭拔官的FBI探員史卓克，暗諷希拉蕊案件竟由腐敗、不誠實的探員領導，最後還意有所指地提到：「這樣一切都說得通了。」此外，針對美國廣播公司新聞網首席調查報導特派員羅斯（Brian Ross），日前錯誤爆料川普指示弗林與俄國往來，導致道瓊工業指數暴跌一事，川普還呼籲受害投資人控告該新聞網並求償。

私人律師出面扛：推特文是我擬的

與此同時，川普在弗林認罪後隨即推文強調，自己當初是因弗林向副總統彭斯和FBI說謊，才不得不將其開除。但這個說法間接透露川普早就知情弗林違法，卻又為他向時任FBI局長柯米求情，明顯為妨礙司法之舉。對此，川普的私人律師陶德（John Dowd）三日出面扛責，稱川普的該則推文是由其草擬，再交由白宮社群媒體主任斯卡維諾（Dan Scavino），但不清楚最後由誰發布。陶德另向美國新聞網站「Axios」表示，相關爭議推文是「我的過錯」。

然而，參院司法委員會首席民主黨議員范士丹（Dianne Feinstein）三日向國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」表示，（川普）妨礙司法案件成立的條件一一出現，包括通俄門調查至今四件起訴和認罪協商，以及川普本人不間斷的推文等。范士丹也相信，柯米遭革職的直接原因，正是因為他未回應川普要求，使通俄門調查「撥雲見日」，直言這顯然就是妨礙司法。