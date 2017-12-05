12/18 日媒：美軍斬首金正恩X-Day

2017-12-05

金正日忌日隔天

〔編譯林翠儀／綜合報導〕北韓發射新型洲際彈道飛彈再度升高朝鮮半島開戰危機，日本媒體也再度傳出可能對北韓領導人金正恩發動「斬首行動」的「X-Day」。日本軍事記者加賀孝英大膽指出，時間可能落在本月十八日「新月之夜」前後。

加賀指出，中國上月派遣特使、中共中央對外聯絡部長宋濤前往平壤，尋求和平解決途徑，但遭金正恩拒見。美國總統川普斷定，金正恩拒絕和平方案，重新將北韓列為「資助恐怖主義國家」，並下令進行斬首作戰準備，第一個候補的X-Day訂於十八日前後。

加賀表示，他掌握美軍情報當局相關訊息，分析美方基於三大理由，將對北韓發動斬首行動：一、北韓研發出可攻擊美國本土的洲際彈道飛彈，美國已經沒有時間耗下去；二、北韓十月中旬起開始量產核彈頭，「蘆洞」或「火星-12」中程飛彈已可裝載核彈頭，日本、南韓及美軍關島基地均位於射程範圍內。北韓潛伏在日本及南韓的諜報人員，近來動向異常，突然變得很活躍；三、受到經濟制裁影響，北韓軍人處於飢餓狀態，金正恩為阻止軍人叛變，很可能在前領導人金正日忌日（十二月十七日）到明年金正恩生日（一月八日）之間，在日本海北部或太平洋進行氫彈試爆。

至於美方動向，加賀也指出，美國和南韓四日啟動歷來規模最大的年度「警戒王牌」聯合空中演習，動員逾二三○架各型軍機，最令人矚目的是一口氣出動六架F-22與F-35等第五代戰機。加賀指出，六架F-22同時在朝鮮半島現身乃前所未有，美方試圖藉此向金正恩表態是「玩真的」。

另一方面，美國共和黨重量級參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）三日表示，若北韓再次核試，美國將做出重大應對，朝鮮半島的「軍事衝突正在逼近」，應讓駐韓美軍眷屬撤離南韓。不過，日本對於葛蘭姆的警告似乎並不緊張，內閣官房長官菅義偉四日表示，目前尚未達到必須撤僑的緊急狀況。

〈span class=paperkeyword北韓# 金正恩#斬首行動#X-Day